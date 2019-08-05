Разыскали женщину, которая выбросила тело сына в чемодане

2 августа полиция задержала 22-летнюю Анну Пилявскую. Вечером 26 июня она выбросила на окраине Черновцов чемодан с телом своего 2-летнего сына Александра. Больше месяца скрывалась у знакомых на Хмельнитчине.

Женщину узнали люди в маршрутке Хмельницкий - Черновцы, после чего правоохранители остановили автобус. Утверждает, что пыталась спасти сына от астматического приступа. А избавилась от тела, потому что боялась обвинения в ненадлежащем уходе за ребенком.

- Пилявская пояснила, что вечером 25 июня ее сыну внезапно стало плохо и повысилась температура. Анна по своему усмотрению дала необходимые лекарства для снижения температуры и легла с ребенком спать, - рассказывает Демьян Голянский из полиции Черновицкой области. - А когда после полуночи проснулась, сын уже был в судорогах. Когда начала искать необходимые лекарства и снова вернулась к ребенку, то он уже был мертв.

Экспертиза показала, что Саша умер от приступа астмы. Заболевание было врожденное. Мальчика похоронили родители Анны в селе Давыдковцы на Хмельнитчине.

Анну Пилявскую обвинили в краже - она украла у отца деньги и ружье еще до того, как выбросила тело сына. После допроса ее отпустили. Прокурор еще не подписал уведомление о подозрении в совершении другого преступления.