Разработали стандарт владения украинским языком

Министерство образования и науки разработало Государственный стандарт по украинскому языку. В соответствии с ним будут оценивать иностранцев и лиц без гражданства. Для получения сертификата нужно сдать экзамен в Украине или в украинских учреждениях за рубежом.

- Стандарта не было 26 лет независимости, потому что не придавали значения украинскому языку, - говорит общественный деятель Роман Матис, 39 лет. - Его считали второстепенным. Сейчас, благодаря общественной среде, ситуация изменилась.

Давно действует подобная стандартизация владения английским языком. Без документа, подтверждающего уровень знаний языка, трудно найти работу в приличных компаниях. Так и здесь: не владеешь украинским - ищи другую работу.

Знания украинского языка предлагают оценивать по шести уровням: начальный - А1, базовый - А2, промежуточный - В1, средний - В2, высокий - С1, и свободный - С2. К каждому добавляется перечень заданий - слушание, чтение, письмо и говорение.