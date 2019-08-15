Раскопали скифский курган с золотом

11 августа за селом Бельск Котелевского района Полтавской области археологи раскопали скифский курган. В нем нашли украшения и вещи домашнего обихода.

- Все захоронение целое, не разграблено, - говорит 34-летний Игорь Корост, директор историко-культурного заповедника "Бельск". - Это четвертый неразоренный курган за 113 лет исследований на территории городища.

Раскопки проводили в урочище Скоробир на территории Бельского городища. Скифы жили здесь с конца VIII до начала III века до нашей эры. Поселение ставили на возвышенности в междуречье Ворсклы и Сухой Груни, правой притоки Псла.

- Находка дает полное представление об устройстве скифских захоронений, - говорит археолог Ирина Шрамко. - Сначала мы предполагали, что курган был ограблен, потому что в центре увидели черный грунт. Потом поняли, что это засыпалась земля, потому что провалилось дубовое перекрытие.

В центре захоронения нашли останки молодой невысокой женщины: череп, таз. Другие кости истлели. Наряду лежали золотые серьги, украшение для головы, бронзовый браслет, бусины из хрусталя, янтаря и сердолика, бронзовое зеркало, керамическая посуда, каменный песчанниковый поднос.

- Обнаружили остатки пищи из ребра ягненка, нож, - продолжает археолог. - Рядом с женскими вещами нашли мужские - скифский меч акинак, копье, колчан, стрелы с бронзовыми наконечниками, элементы доспехов лошади с резной кости.

Исследователи предполагают, что здесь похоронили супругов. Однако остатков мужчины не нашли. Находки исследуют в Харьковском национальном университете им. Василия Каразина и отреставрируют.

- Потом их выставят на обозрение, - добавила археолог. - Сначала в Музее археологии университета, затем перевезут в Полтаву. Когда в Бильске обустроят музей, передадим туда.