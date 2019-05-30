Ракеты "Нептун" перекрывают Азовское море

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
1 Просмотров: 981
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1512
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1818
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2574
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1251
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7038
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7641
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3690
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 54
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 432
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2574
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 22447
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 162
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 00:05

Ракеты "Нептун" перекрывают Азовское море

  Комментировать

Крылатая ракета "Нептун" способна перекрыть все морское побережье страны. Работы над ней ведут конструкторские бюро "Луч" и "Южное" с 2015 года.

"Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного или морского базирования. Противокорабельную ракету "Р-360" также можно установить на самолет. Комплекс проходит заводские испытания.

- Если мы сейчас примем ее на вооружение и поставим в войска, то на дальность 200 километров на нашем берегу ни один российский корабль не подойдет. Иначе он будет потоплен, - говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. - В России аналогов нет. Это сугубо наша разработка.

В этом году ракету модифицировали - заменили головку самонаведения, стартовый двигатель, крылья и рули большей площади. Благодаря этим изменениям у нее повысилась маневренность.

- При наличии 300-400 ракет мы на 200 километров закрываем Азовское море, - говорит Жданов. - На побережье Черного моря, может быть, нужно чуть больше. И мы будем спать спокойно.

Автор: София СТАРОКОНЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ракеты "Нептун" перекрывают Азовское море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 36855
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 22456
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 17577
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9873
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9482
Украина
В импортных помидорах нашли моль
В импортных помидорах нашли моль
Выпускники отказываются запускать воздушные шарики
Выпускники отказываются запускать воздушные шарики Просмотров: 36
Родственники спрашивали, что подарить дочери. Говорила - школьные принадлежности
Родственники спрашивали, что подарить дочери. Говорила - школьные принадлежности
Запустят 22 дополнительных поезда на морские курорты
Запустят 22 дополнительных поезда на морские курорты
Место голосования можно изменить до 15 июля
Место голосования можно изменить до 15 июля Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
5
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 970
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua