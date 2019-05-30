Ракеты "Нептун" перекрывают Азовское море

Крылатая ракета "Нептун" способна перекрыть все морское побережье страны. Работы над ней ведут конструкторские бюро "Луч" и "Южное" с 2015 года.

"Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного или морского базирования. Противокорабельную ракету "Р-360" также можно установить на самолет. Комплекс проходит заводские испытания.

- Если мы сейчас примем ее на вооружение и поставим в войска, то на дальность 200 километров на нашем берегу ни один российский корабль не подойдет. Иначе он будет потоплен, - говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года. - В России аналогов нет. Это сугубо наша разработка.

В этом году ракету модифицировали - заменили головку самонаведения, стартовый двигатель, крылья и рули большей площади. Благодаря этим изменениям у нее повысилась маневренность.

- При наличии 300-400 ракет мы на 200 километров закрываем Азовское море, - говорит Жданов. - На побережье Черного моря, может быть, нужно чуть больше. И мы будем спать спокойно.