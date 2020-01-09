Пустили поезд вдоль линии фронта

В Донецкой области отправился первый пригородный поезд на восстановленном участке Фенольная — Скотуватая. Последний раз он проходил здесь в 2014 году.

Две пары пригородных электропоездов будут курсировать от поселка Верхнеторецкое до Новгородского. Будет двигаться в 2 км от линии разграничения. Будет преодолевать 19 км за 23 мин.

Железнодорожники восстановили поврежденный обстрелом вокзал Скотоватой, систему отопления и внутреннюю отделку.

— Электричка будет ходить утром и вечером. Цена билета — 15 гривен, — говорит Игорь Крутой из Новгородского.

Для безопасности пассажиров установили забор и видеонаблюдение.