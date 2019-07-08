Пропавшую восьмиклассницу нашли убитой

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Ее изнасиловали и задушили.

Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили через шесть дней. Мать 35-летняя Татьяна Александровна уверяла, что искала дочь сама.

В полиции это отрицают. Родители не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали.

- Мать уверяла, что искала дочь по селу. Мол, ее там видели люди, - говорит 49-летняя Елена Компаниец, начальник районной службы по делам детей. - Позже женщина начала говорить: "Где я вам ее найду".

Подозреваемого в преступлении задержали в тот же день. Ему 24 года. В селе живет недавно. Пас овец у местного фермера. Ранее его судили за кражи и угон авто. Мужчина сам указал место, где спрятал тело ребенка.

Инна была средней из трех детей в семье Дубик. Имеют еще двух сыновей. Долгое время семья состояла на учете социальных служб как неблагополучная. Однако родители исправились, и последние полгода жалоб на них не поступало.