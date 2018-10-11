Прокурора убили ударом ножа в сердце

В Днепре ударом ножа в сердце убили 35-летнего Константина Третяка 6 октября. Он работал прокурором в местной прокуратуре. В тот вечер отдыхал в компании трех женщин в квартире своего 35-летнего кума на ул. Исполкомовской, 24 а. В четыре утра между мужчинами возникла ссора, которая закончилась убийством.

Подозреваемый сам вызвал полицию и "скорую", но Третяк умер до приезда врачей.

— Медики констатировали смерть от ранения в область грудной клетки, — говорит 34-летняя Анна Старчевска из областной полиции. — Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве во время распития алкоголя. В квартире были еще три человека на момент убийства.

Константин Третяк жил сам. С женой развелся. Когда выпивал, часто поднимал на нее руку, по словам знакомых. Во время застолья он сам спровоцировал конфликт и пытался задушить кума. Убийство с профессиональной деятельностью не связано, говорят коллеги.

Полиция расследует дело как преднамеренное убийство.

Подозреваемого взяли под стражу на 14 суток.