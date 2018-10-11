Прокурора убили ударом ножа в сердце

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 900
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 846
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 558
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3672
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 729
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2988
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1962
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2610
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
&quot;Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей&quot;
"Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей"
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2988
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2610
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5508
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 171
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 00:50

Прокурора убили ударом ножа в сердце

  Комментировать

В Днепре ударом ножа в сердце убили 35-летнего Константина Третяка 6 октября. Он работал прокурором в местной прокуратуре. В тот вечер отдыхал в компании трех женщин в квартире своего 35-летнего кума на ул. Исполкомовской, 24 а. В четыре утра между мужчинами возникла ссора, которая закончилась убийством.

Подозреваемый сам вызвал полицию и "скорую", но Третяк умер до приезда врачей.

— Медики констатировали смерть от ранения в область грудной клетки, — говорит 34-летняя Анна Старчевска из областной полиции. — Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве во время распития алкоголя. В квартире были еще три человека на момент убийства.

Константин Третяк жил сам. С женой развелся. Когда выпивал, часто поднимал на нее руку, по словам знакомых. Во время застолья он сам спровоцировал конфликт и пытался задушить кума. Убийство с профессиональной деятельностью не связано, говорят коллеги.

Полиция расследует дело как преднамеренное убийство.

Подозреваемого взяли под стражу на 14 суток.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокурора убили ударом ножа в сердце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 164634
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 46404
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 46281
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 35020
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 24103
Украина
Украина должна выставить РФ счет за оккупацию и войну
Украина должна выставить РФ счет за оккупацию и войну Просмотров: 99
Так рождаются нации
Так рождаются нации Просмотров: 9
Россияне вернулись в 1994 год
Россияне вернулись в 1994 год Просмотров: 9
От боевиков освободили село на Донбассе
От боевиков освободили село на Донбассе Просмотров: 9
На дорогах появились радары
На дорогах появились радары Просмотров: 9
Больше всего комментируют
33
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
9
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
4
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 788
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua