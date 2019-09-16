Производители перестали возить автомобили на выставки

12 сентября в немецком Франкфурте открылся 68-й международный автосалон — одна из двух крупнейших выставок машин в мире. Продлится до 22 сентября в центре "Мессе Франкфурт".

— Автомобилестроение движется в направлении электрификации, — говорит автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов, 33 года. — Большинство нынешних новинок имеют электрические или гибридные приводы. Наиболее важная была презентация "Фольксвагена ID3". Она дала понять, что массовые недорогие электромобили начинает изготавливать лидер мирового автопрома. Машина стоит почти 30 тысяч евро (810 тыс. грн. — ГПУ), построена на платформе MEB. На ней создадут 10 электромобилей марок "Фольксваген", "Шкода", "Сеат". К 2025 году компания "Фольксваген" будет производить миллион электромобилей в год.

На автосалоне представили новинки марки "Ауди", БМВ, "Ягуар", "Хонда", "Ламборгини", "Порше", "Рено", "Шкода", "Смарт", "Тойота", "Ленд Ровер", "Мерседес-Бенц", "Фольксваген".

— Производитель спортивных автомобилей "Порше" показал свой первый электрокар — "Тайкан", — продолжает Брязгунов. — Производитель "Смартов" полностью отказался от машин с двигателем внутреннего сгорания — будут только на электротяге.

Во Франкфуртском автосалоне отказались участвовать автопроизводители "Ниссан", "Астон Мартин", "Феррари", "Кадиллак"," Шевроле"," Ситроен"," Инфинити"," Мазда"," Митцубиси"," Ролс-Ройс"," Субару"," Крайслер"," Сузуки"," Тойота "и"Вольво".

— Формат традиционных автосалонов не удовлетворяет производителей, — говорит Тарас Брязгунов. — Во-первых, участвовать — дорого. Во-вторых, производители не хотят, чтобы их новинки затерялись среди десятков других. Если модель рассчитана на молодежь, то ее не стоит представлять на выставке. Молодежи интереснее смотреть онлайн-трансляцию.