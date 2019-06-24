Проезд по первой платной дороге будет стоить от 140 гривен

В этом году осенью объявят конкурс на строительство первой платной дороги. Автобан будет пролегать из Львова до польского Краковца.

Трасса длиной 69,5 км. Водителям проезд будет стоить от 140 до 208 грн, по предварительным подсчетам.

- Мы должны брать за ориентир европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле, - заявил глава Укравтодора Славомир Новак, 44 года. - Средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 миллионов евро за километр. В Украине выйдет не более 5-6 миллионов евро за километр.

Дорогу будут строить четыре-пять лет. Инвестору должна окупиться за счет инфраструктурных объектов, логистических центров вдоль трассы и стоимости проезда.

- Платные дороги привлекут инвестиции в Украину. Если концессионер берет дорогу в управление, то вкладывает туда деньги. Затем он получает средства, которые платят за проезд водители, - говорит директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего 49-летний Владимир Шульмейстер. - Мировой опыт показывает, что платный автобан имеет смысл. Но по нему должны проезжать 13-18 тысяч автомобилей ежедневно. Это серьезные цифры, но такой поток можно наблюдать и на окружной дороге в Киеве. Между Львовом и Краковцем столько машин появится не сразу. А если этого не произойдет, государство будет обязано вернуть инвестированные деньги. Потому что часто концессионеры предлагают такие условия. Этот риск является главной причиной, почему раньше такие дороги не строили.

О первой платной дороге Львов - Краковец начали говорить еще в 2015-м. Тогда Укравтодор объявил концессионный конкурс. Но межведомственная комиссия отклонила заявки претендентов. Объяснили это тем, что компании не способны профинансировать строительство. После того Мининфраструктуры решило внести изменения в законодательство, прежде чем объявлять повторный конкурс. В прошлом году в феврале Верховная Рада узаконила платные дороги в Украине.