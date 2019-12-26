В этом году в Украине состоялись президентские и внеочередные парламентские выборы.

Во втором туре президентом избрали 41-летнего Владимира Зеленского. За него проголосовали 73,22% избирателей.

После инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва и объявил внеочередные выборы 21 июля. В парламент прошли пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина".

"Слуга народа" получила монобольшинство с 254 депутатами.

Рада приняла законы об импичменте, отмене депутатской неприкосновенности, материальном поощрении и защите обличителей коррупции, реформу прокуратуры и судов. Вернули наказание за незаконное обогащение и конфискацию сомнительных доходов. Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований разрешили прослушивать нардепов и проводить у них обыски без согласия парламента.

29 августа премьер-министром стал 35-летний Алексей Гончарук. В правительстве работают два вице-премьера и 16 министров.

- Зеленский оказался упрямым и решительным, - говорит политолог 61-летний Владимир Фесенко. - Продолжает либеральные реформы. Кадры - его главная слабость. Президента окружала небольшая группа людей. Команду в парламенте и правительстве пришлось собирать с нуля.

Зеленский пытается продвинуться в достижении мира на Донбассе. На саммите "нормандской четверки" (встреча с лидерами Франции, России и Германии прошла 9 мая в Париже. - ГПУ) увидел: быстрого мира не будет. С Путиным договариваться трудно и не факт, что удастся. Поэтому политика президента в конце следующего года может стать жестче. А на переговорах будет затронут вопрос миротворцев.

Премьер-министру не хватает управленческих навыков, чтобы модернизировать страну, добавляет политолог:

- Он и министры пытаются выполнять установки Зеленского. Большинство решений исходят из Офиса президента. Свобода действий остается в макроэкономической политике и отдельных отраслях. В следующем году в правительстве возможны изменения министров. Возможно, что заменят и Гончарука.