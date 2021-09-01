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четверг, 02 сентября 2021 00:16

Прекратили движение поездов до Авдеевки

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С 28 августа по 3 сентября Укрзализныця прекратила движение поездов до железнодорожной станции ​​Авдеевка в одноименном городе Донецкой области. Причиной стали артиллерийские обстрелы со стороны российских наемников.

Поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные электрички и поезд №826 Днипро - Авдеевка - до станции Очеретино.

Авдеевка расположена рядом с Донецком. Здесь живут почти 30 тыс. человек. Первые жилые дома стоят в 200 м от линии разграничения. В 2016 году за город продолжались ожесточенные бои. Украинские военные отбросили наемников из Авдеевской промзоны, чем обезопасили город от постоянных обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов. Последний раз боевики били из артиллерии по городу в феврале 2017 года.

28 августа российские наемники выпустили за час 25 мин калибра 120 мм. Били по станции технического обслуживания военной техники 25-й воздушно-десантной бригады, мины побили десятки соседних домов. Ранения и боевые травмы получил пять украинских бойцов. Сгорели два легковых и один грузовой автомобили, легкие повреждения получили три грузовых КрАЗа.

Впервые с 2017 года работники железнодорожного вокзала и пассажиры прятались в бомбоубежище. Пострадавших не было.

Автор: Руслан ГРИШКО
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