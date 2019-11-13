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четверг, 14 ноября 2019 05:05

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
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14 ноября 1907-го в фермерской семье в Швеции (городок Виммербю) родилась Астрид Линдгрен, (Астрид Эмилия Эрикссон), шведская детская писательница, чьи книги переведены более чем 85 языков и изданы более чем в 100 странах. Сегодня она наиболее известна благодаря своим произведениям о "Карлсоне, который живет на крыше" и "Пеппи Длинныйчулок".

Она стала вторым ребенком Самуэля Августа Эрикссона и его жены Анны. Всего в семье было 4 детей. До смерти своих родителей Астрид активно с ними переписывалась, пересказывая все, что происходит в ее жизни.

"Спокойно и надежно нам было с родителями, которые так сильно любили друг друга. Они были всегда с нами, когда мы нуждались в них, но они не ограничивали нас и позволяли свободно и весело слоняться вокруг! Понятно, нас воспитывали послушными и богобоязненными, как было принято в то время, но в играх нам предоставляли полную свободу и никогда за нами не следили. И мы играли, играли без конца, как это мы только не заигрались до смерти мы, как обезьяны, лазили по деревьям и крышам, прыгали со штабелей досок и стогов сена до того, что начинало ныть в животе, ползали в вымышленных опасных подземных ходах - в больших кучах опилок, плавали, еще не научившись плавать, напрочь забывая приказ мамы "не заходит в воду глубже пупка". Но мы выжили все четверо".

Свои приключения она часто описывали в книгах.

Предлагаем интересную информацию о писательнице, собранную Gazeta.ua для вас.

О том, как любви Линдгрен добивалась лесбиянка

В 1954 году Астрид из Германии стали приходить посылки с букетами, цветочными луковицами, книгами и перчатками, шоколадом, желе, вазами с фруктами и билетом на самолет в Берлин. Это вела осаду ее приятельница Луиза Хартунг, с которой писательница познакомилась в прошлом году в Берлине.

"Я помню, как в 1953-м мама вернулась очарована этой немкой. Луиза была очень одаренной, развитой женщиной, ее живо интересовали книги Астрид Линдгрен. Мама ценила мнение доброжелательного и знающего человека, к тому же требовательного", - писала в воспоминаниях дочь писательницы.

Женщины активно переписывались, давали друг другу профессиональные советы (Луиза была литератором), обменивались мнениями о писателях и их творчестве. Между ними царило полное доверие.

"Иногда я размышляю, зачем живу, зачем человек вообще живет. Но делюсь этим только с тобой: я не выставляю свое разочарование напоказ. Если знаешь, в чем смысл жизни, расскажи", - допытывалась Астрид.

Со временем подруга стала проявлять к ней любовный интерес, хотя и имела любовницу в Берлине. Это начало утомлять шведку и омрачало их переписку.

"Я тебя люблю, мы всегда будем друзьями. Но ты говоришь, я играю с огнем". Разве любить другого человека и дружить с ним, значит играть с огнем?" - пробовала ее остановить.

Та же написала, что настоящая близость в дружбе между женщинами означает физические отношения.

1957 Астрид Линдгрен ответила ей прямо:

"Всякая любовь имеет право на существование. Но если кто-то - как я - абсолютно гетеросексуальный, его никак не может охватить" любовь" к человеку того же пола. Зато я могу оставаться в близких отношениях и восхищаться, или как хочешь назови, женщиной, как в случае с тобой".

Они не прекратили переписку, которая длилось 11 лет до смерти Луизы. Отправили друг другу 600 писем, из которых 250 было от шведки. Но видеться было каторгой для Астрид. Как-то она жаловалась приятельнице:

"Меня постигло большое испытание в лице Луизы Хартунг - самого бурного человека на свете, который часами болтает без умолку. Я думала, бедная голова моя взорвется. Вздохнула с облегчением, когда она поехала в аэропорт".

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Про Карлсона

В СССР "Карлсон на крыше" был самой популярной из книг Линдрен. Его высказывания быстро шли в народ. Борис Панкин, посол СССР в Стокгольме в течение нескольких лет, в начале 80-х годов, сказал писательнице, что существует две книги, которые можно найти в большинстве российских домов, а именно: Библия и "Карлсон на крыше"."Как прекрасно, - сказала Астрид Линдгрен, - я не знала, что Библия у вас такая популярная".

А тем временем в 17 штатах США эта книга была запрещена. Специальная педагогическая комиссия определила, что выходки Карлсона раздражают не только учителей и воспитателей, но и самих родителей. Он провоцирует детей быть непослушными, является плохим примером и ко всему еще вызывает огромный ужас, страх и отвращение к няням. Во многих странах мира его считают мерзавцем, мошенником и подонком.

О библиотеке и блокнотах

4200 томов книг составляла коллекция писательницы. Среди них "Война и мир", "Божественная комедия", книги Солженицына. Она читала норвежские, датские, английские и немецкие книги на оригинальном языке.

185 км книг перевела со шведского на украинский язык Ольга Сенюк. Это 13 наименований умноженных на тиражи. В 1993-м женщины встретились. Сидели на кровати, на которой Астрид когда впервые рассказывала своей дочери о Пеппи Длинныйчулок, когда девочка болела. К следующему приезду переводчицы Линдгрен пообещала выучить украинский. Но встречи не было.

660 стенографических блокнотов на пружинках с записями писательницы хранятся в стокгольмской Национальной библиотеке. В них ее черновики книг за 50 лет, заметки о событиях из личной жизни, наблюдение за своими и чужими детьми. Только опытный стенограф может разобрать те записи.

Цитаты о самой себе:

"Иногда я счастлива, иногда нет. Счастливая - преимущественно когда пишу".

1945 во время ссоры с мужем

"Все прекрасное, что когда-либо случалось в этом мире, произошло сначала в чьем-то воображении".

Астрид Линдгрен, 1958, из речи на вручении премии Андерсена

"Абсолютно с тобой согласна - просто загадка, как люди умудряются жить в браке. Жениться, по моему мнению, надо очень рано, а с другой стороны, есть же дураки, которые женятся раз, второй, третий, даже и в более зрелом возрасте. Одно знаю ... нет такого мужчины на свете, который мог бы соблазнить меня новым браком. Возможность быть одной - это просто невероятное счастье: заниматься собой, иметь свое мнение, самостоятельно действовать, самой решать, самой устраивать свою жизнь, спать, думать, оооо!

Астрид Линдгрен в письме к подруге летом 1961 года

"Надо работать над музыкальностью языка. Я должна почувствовать его звучание. Я пишу и снова переписываю, отвергая лишние слова, пока ничто не резжет уши ... Я никогда не думаю о том, чтобы написать так, чтобы развлечь маленьких читателей. Собственно говоря, когда я пишу, я о них совсем не думаю. Я пишу для собственного удовольствия, исключительно для того, чтобы развлечь того ребенка, которым когда-то была сама и который до сих пор живет во мне".

1970 интервью

"Я очень обычная, совершенно нормальная и уравновешенная, может, чуть меланхоличная, чего мое окружение и не замечает. Кажется, никогда особой жизнерадостностью не отличалась, хотя бываю весела на людях. Легкая меланхолия сопровождает меня с юности. По-настоящему радостной была только в детстве - может, потому предпочитаю писать книги, где можно воскресить это замечательное состояние".

1954 в письме к подруге

"Если хочешь написать поразительную книгу для детей о том, как трудно и невозможно быть человеком в нашем мире, ты имеешь на это право. Хочешь написать о расизме и классовой борьбе - твое право. Хочешь стишок написать о цветущем острове среди шхер - и это твое право, и ты вовсе не обязан ломать голову над тем, какое там слово рифмуется со сточными водами и утечкой нефти. Короче говоря - свобода, ибо при отсутствии свободы вянет цветок поэзии, где бы она ни рос".

Выступление перед молодыми писателями и издателями, 1970

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Цитата о ней

"Она производит впечатление успешной деловой женщины: достаточно высокая, стройная, белокурая, любит посмеяться. В глаза сразу бросается необычная естественность: она совсем не кичится. Увлеченная, интересная, она вникает в такие вещи, на которые знаменитость, казалось бы, должна смотреть свысока . Она не пытается скрывать и знает, что ее положение единственого значительного детского писателя 1940-х годов совершенно уникальное".

1949 журналист провинциальной газеты

"Ее преданность друзьям была большой. Астрид испытывала сильные чувства к людям. Но у нее были подруги, которые давили на нее, от которых она уставала из -за их навязчивости и за постоянных требований подтвердить их "суверенное" право на ее общество и интерес".

Карин Нюман, дочь

"Я видела своими глазами, как мощные люди в костюмах превратились в маленьких мальчиков перед ней. Сама Астрид обращалась ко всем людям, с которыми она встречалась, с одинаковым уважением. Независимо от того, насколько она была уставшая, и как ей хотелось закрыть свои двери и остаться одной, она никогда не разочаровывала тех, кто имел смелость приближаться к ней в данный момент. Я помню, как она говорила иногда, когда суеты вокруг нее становилось много: "Я так устала от Астрид Линдгрен". Мы настоятельно призвали ее быть менее благосклонной и иногда говорить "нет", когда она устала. "Вы не знаете, сколько времени нужно, чтобы даже сказать "нет", был ее ответ. Если кто-то приходит и хочет, чтобы я выразила свое мнение о том, что я считаю важным, то я буду".

Внучатая племянница Астрид со стороны ее брата Гунара - известная в Швеции писательница детективов Карин Альвтеген.

Астрид Линдгрен умерла 28 января 2002 года в 94-летнем возрасте.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
ноября

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

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