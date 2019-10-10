Правила дорожного движения позволят изучать самостоятельно

Депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект №2201. Согласно ему, для изучения правил дорожного движения будущим водителям не обязательно посещать занятия в автошколах.

- Подобная практика используется во многих европейских странах. Она зарекомендовала себя как положительная, - говорит один из инициаторов законопроекта депутат Владимир Ватрас, 39 лет. - Обязательное посещение теории в специализированных школах нарушает права отдельных категорий граждан, например, матерей в декрете. Им трудно ходить на занятия.

Чтобы получить допуск к практическим урокам вождения, ученик обязательно сдает тест по теории правил дорожного движения. После него будущего водителя выпустят с инструктором на дороги общего пользования.

Если человек изучает теорию самостоятельно и не сдаст экзамен с первого раза, следующий раз можно пройти его через три месяца.

- Такие изменения могут облегчить процесс получения прав. Человек сам выбирает удобный график обучения, - говорит 24-летний Иван Дмитрук из Винницы. - Но от этого могут пострадать автошколы, потому что уменьшится количество учеников. Сейчас средняя стоимость обучения составляет почти 6 тысяч гривен. Если правила дорожного движения будут учить самостоятельно - это приведет к закрытию автошкол и увольнению преподавателей. Также возможны коррупционные схемы. В сервисном центре могут просто написать, что сдал теорию, за деньги. В автошколах есть контроль - учеников проверяют на знание ПДД.