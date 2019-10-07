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вторник, 08 октября 2019 06:40

Появились новые правила пересечения пунктов пропуска

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С 29 октября детям до 14 лет можно будет только по загранпаспорту заехать и выехать на временно неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей.

- Пересечь линию разграничения с детьми станет труднее. Теперь им надо делать загранпаспорт, - говорит Остап Гункевич, юрист общественной организации "Донбасс-SОS". - Раньше достаточно было показать паспорт сопровождающего, если ребенок не имел украинского свидетельства о рождении. Теперь надо предъявлять еще и документы, подтверждающие факт рождения ребенка. При этом нет требований к этим документам, а также не прописано, что делать, если таких документов нет вообще. То есть теоретически это может быть и справка из роддома с оккупированной территории.

Дети, которые выехали с оккупированной территории в сопровождении конкретного лица, могут заехать обратно только в сопровождении этого же человека. Ранее такого требования не было.

- Есть положительные изменения - дети 14-16 лет самостоятельно могут пересекать линию разграничения, если они учатся на подконтрольной Украине территории, а родители живут с другой стороны границы, - говорит Гункевич. - Будет возможность пересекать линии разграничения по справке Государственной миграционной службы тем, кто подал документы на оформление паспорта.

Также четко закреплена возможность заехать на подконтрольную территорию тем, кто просрочил срок вклеивания фото.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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