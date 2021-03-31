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четверг, 01 апреля 2021 00:06

Поставщики подняли цену на газ

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С 1 апреля перестало действовать постановление правительства о максимально допустимой цене на газ для населения. Тариф 6,99 грн за кубический метр продержался два месяца.

Средняя цена в апреле составит около 8 грн за "куб". Самые низкие цены в Нафтогазе и Галнафтогазе - 6,86 грн. 33 газоснабжающие компании сохранили тариф в 6,99 грн. Повысили его 17 предприятий. Больше всего - Маргаз и Азовгаз - до 8,25 и 8,85 грн за "куб" соответственно.

- В январе правительство принудительно ограничило цену, - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 40 лет. - Стоило действовать по-другому. Например, снизить цену для населения. Затем сравнить ее с рыночной и разницу компенсировать поставщикам из бюджета.

С мая в Украине начнет действовать летний тариф. Газоснабжающие компании должны обнародовать ценовые предложения до 25 апреля. Фиксированная стоимость топлива будет прописана на каждый период года отдельно - весну, лето, осень, зиму.

- Цена составит в среднем 8 гривен за кубометр, - добавляет Корольчук. - Если бы государство заставило Нафтогаз покупать отечественное топливо не на европейских биржах, а на внутреннем рынке - тариф составил бы 5 гривен за "куб".

"Программа медицинских гарантий-2021" начнет работать с 1 апреля. Украинцы смогут без направления и бесплатно обращаться к гинекологам, психиатрам, наркологам, стоматологам, фтизиатрам, педиатрам.

- Будем оплачивать эти визиты пациента, - говорят в Национальной службе здоровья. - Для доступа к другим бесплатным медицинским услугам - необходима декларация с семейным врачом, электронное или личное направление от него.

В нынешней программе предусмотрены 35 бесплатных медуслуг. Среди них лечение от коронавируса и туберкулеза, ведение беременности в амбулаторных условиях, диагностика, психиатрическая помощь и т.п.

Будет расти количество организаций и предприятий, которые будут признавать электронные паспорта украинцев в приложении "Дія" наравне с бумажными или ID-картами.

Цифровые документы Верховная Рада приравняла к обычным во втором чтении 30 марта. Переходный период для организаций всех форм собственности продлится до 23 августа.

- Потом они все будут обязаны принимать цифровые документы в "Дії", - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 30 лет. - Украина стала первой в мире, кто приравнял электронные документы к обычным.

Сейчас паспорта в приложении признают Укрзализныця, Альфа-Банк, ПриватБанк, Монобанк, "Новая Почта" и Укрпочта. Магазины "Цитрус", АТБ, "Велмарт", "Варус" и другие.

В апреле начнется весенний призыв на срочную военную службу. Будет продолжаться три месяца. Повестки получат 14246 украинцев.

В Вооруженные силы отправят 6,5 тыс. человек. В Национальной гвардии будут служить 4646 новобранцев. 2,5 тыс. - в Государственной пограничной службе. 600 призывников направят в Государственную специальную службу транспорта.

Верховная Рада подняла штраф за уклонение призывника от военной службы. Составит от 510 до 850 грн. Ранее взимали 85-119 грн.

С 1 апреля в Украине вырос пенсионный возраст для женщин. Сравнялся с мужским и составляет 60 лет. Для выхода на пенсию необходимо иметь трудовой стаж не менее 28 лет.

- Увеличение возраста для женщин происходит поэтапно в течение почти 10 лет, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - До этого мы пользовались схемой, заложенной в Советском Союзе, которая уже не актуальна. Потому что тогда продолжительность жизни была меньше и они преимущественно занимались домашним хозяйством. Сегодня живут дольше и работают наравне с мужчинами. Справедливо, что будут идти на пенсию одновременно.

В 55 лет на пенсию смогут выйти женщины, работавшие трактористками-машинистками в ​​сельском хозяйстве, машинистками строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Должны иметь трудовой стаж не менее 23,5 года.

Также в апреле пересчитают пенсию тем, кто продолжает работать и имеет 24 месяца дополнительного стажа.

Заявление об изменении места регистрации с апреля необходимо подавать в миграционную службу и Единый демографический реестр только в электронном виде. Это можно сделать через портал "Дія".

В приложении также появится возможность автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей. Действующие ФЛП получат возможность платить налоги, привязав к программе банковскую карточку.

Автор: Анна ОРЕЛ
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