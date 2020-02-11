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четверг, 13 февраля 2020 05:50

"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
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Полтавчанин Владислав Кучеренко в прошлом году стал участником программы академического обмена "Эразмус +". Учился в Университете прикладных наук немецкого города Любек.

За границу попал, изучая специальность "Строительство и гражданская инженерия" на последнем курсе Национального университета "Полтавская политехника им. Юрия Кондратюка". Он поддерживает долгосрочное сотрудничество с Университетом прикладных наук. История партнерства началась в рамках программы академического обмена для научно-педагогических работников "Erasmus + mobility for training" и "Erasmus + mobility for teaching". Наши ученые ездили в Германию, а немецкие преподаватели - к нам.

В 2019-2020 учебном году программа "Эразмус +" открыла новые возможности для студентов Полтавской политехники - учиться в Европе.

Магистрант полтавского университета Владислав Кучеренко учился в Любеке несколько месяцев. Когда вернулся, успешно защитил диплом. Проект посвятил совершенствованию городского пространства Полтавы. При подготовке воспользовался советами немецкого профессора.

Стать участником программы студент сумел благодаря университету им. Юрия Кондратюка. Здесь Владислав получил необходимые знания, изучил иностранный язык.

- Мысли о том, чтобы связать жизнь со строительством, появились еще в детстве, когда строил из конструктора Лего, - рассказывает Владислав Кучеренко. - Потом папа одобрил это. Идея не исчезла и после окончания школы. Поэтому и стал студентом тогда еще Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка. Очень рад, что позже поступил в магистратуру: именно в этот период передо мной открылись новые возможности и перспективы.

Впервые Владислав Кучеренко познакомился с Германией на третьем курсе университета.

- Друг посоветовал поехать на студенческую практику. Это была хорошая возможность усовершенствовать язык и, что актуально для студента - подзаработать, - говорит Владислав. - Вернувшись, я спрашивал о разных программах в университете, но на тот момент той, которая меня заинтересовала, не было. После этого я еще раз посетил Германию по такой же программе, что и раньше - производственная практика для студентов. Тогда же побывал в одном из университетов Дрездена и загорелся идеей учиться за границей. И когда на шестом курсе мне предложили программу обучения в Германии, не теряя времени, вернулся в международный отдел университета для согласования всех деталей поездки. Сборы, подготовка, скайп-связь с представителями иностранного учебного заведения, билеты - и вот я почувствовал, как это быть европейским студентом.

Программа "Эразмус +" предусматривает, что студент выпускного курса может поехать в Германию и работать там с профессором-консультантом в рамках своей магистерской работы.

Тогда еще студент, получавший специальность "Строительство и гражданская инженерия", Владислав Кучеренко трудился над работой "Анализ проектных решений мемориальных комплексов в г.Полтава". В частности, размышлял над обустройством мемориала Скорбящей матери и парка вокруг него. Доволен совместной работой над проектом с городским проектировщиком, дипломированным инженерным архитектором, профессором-консультантом Клаусом Брендле, говорит:

- Наше сотрудничество можно описать так: живое общение и онлайн консультация, в соотношении 85% к 15%. Я мог спросить совета в любое время и обязательно получал ответ. Преподаватель Университета прикладных наук поделился важными рекомендациями, которыми я воспользовался в магистерской работе, - говорит Владислав.

Главным отличием учебного процесса университетов Германии студент называет другое отношение преподавателя к студенту.

- Между нами не было пропасти. К студенту относятся, как к младшему специалисту или как к другу. Также здесь нет такого контроля за посещаемостью, как в Украине - практически не следят, как часто ты появляешься на парах. Но преподаватели невероятно мотивируют и проводят интересные занятия.

Стипендии, которую выплачивает программа "Эразмус +", хватает на первоочередные нужды и полностью покрывают расходы на дорогу и проживание. Во время учебы участник программы имеет возможность познакомиться со студентами из других стран, комфортно адаптироваться. На базе Университета прикладных наук действуют бесплатные языковые курсы и свободная библиотека. Можно улучшить уровень владения иностранным языком и воспользоваться доступной литературой для самообразования.

- Основной проблемой в адаптации может стать языковой барьер: в некоторых регионах сложный диалект, к которому нужно привыкнуть. Но сложностей в организации не было: меня встретили, провели, показали, - говорит Кучеренко. - В Германии все автоматизировано и очень распространено самообслуживание. Рай для интровертов: минимальное общение с людьми, если это сложно. Главное, не потерять универсальный ключ от дверей общежития. Это приравнивается к чрезвычайной ситуации и стоит недешево при восстановлении. Общежитие по-немецки - это неплохая двухкомнатная квартира с кухней и удобствами, на двух жителей. Я жил с немцем. Мы сразу договорились об очереди уборки и правилах проживания.

Питаться в университетской столовой удобно. Цены для студентов низкие (больше всего платят те, кто имеет большую зарплату. - ГПУ). Но когда надоело однообразное жареное картофельно-мясное меню, охотно готовил сам на кухне. И не забывал о сортировке мусора. К этому сразу привыкаешь и это несложно. Так же быстро привыкаешь к комфорту в городе. Я смотрел архитектуру, принцип планирования пространства и отмечал, насколько удобны те или иные решения. Этого мне не хватает, когда вернулся домой. И я понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами. Не в деньгах дело. Просто нужно при проектировании главным делать пешехода.

Эта программа - отличная возможность углубить свои знания, расширить кругозор, наладить новые знакомства, убеждает выпускник.

- Будущим участникам советую: если есть мечта - идите к ней и она принесет вам именно то, чего хотите. Узнавайте о международных программах в Национальном университете имени Юрия Кондратюка и обязательно воспользуйтесь шансом поучиться за рубежом.

В конце декабря Владислав Кучеренко получил заслуженный диплом с отличием. Университет гордится своими выпускниками и желает профессиональных успехов!

Медиацентр Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

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