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среда, 17 октября 2018 00:35

Полиция четвертый год дежурит возле церкви

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В селе Птичья Дубенского района на Ровенщине прихожанка Московского патриархата 64-летняя Валентина Дячук с вилами напала на верянку Киевского патриархата Галину Гимель, 75 лет.

— Галина Остаповна пошла забрать коз с пастбища. Возвращалась полевой дорогой, когда ей навстречу выбежала Валентина с вилами. Орала, что не даст войти в церковь. Сыпала проклятиями, — рассказывает местная журналистка Алина Дубовская, 28 лет. — Когда Галина повернулась, чтобы уйти, Валентина трижды толкнула ее вилами в спину. От травмы спасла плотная верхняя одежда. Мы с мужем выбежали на огород, когда услышали крики. Валентина Дячук с теми вилами шла к своему подворью. Громко материлась. Ее слышали и другие соседи.

— Конфликтов в селе в последнее время не было. Полиция четвертый год дежурит возле церкви. Храм опечатан. Открывали его лишь однажды, в этом году в августе, когда привезли прах 21-летнего Николая Гуменюка. Он погиб во время выхода из Иловайского котла. Был похоронен на Краснопольском кладбище в Днепропетровской области, — говорит сельский председатель 52-летний Ярослав Вознюк.

— Наши молодые женятся по церквям в соседних селах. Когда кто умирает, священник Киевского патриархата отпевает во дворе храма, Московского — дома.

От декабря 2014 года Свято-Успенская церковь в Птичье под арестом. Храм был в собственности УПЦ МП. С началом войны на Донбассе большинство местных требовали передать его Киевскому патриархату. Подали в суд. В селе начались столкновения. Ровенский суд в январе 2016-го наложил арест на здание церкви. Священники правили дома. 2 апреля 2018-го Дубенский районный суд отменил действия Ровенского. Но накануне Пасхи между верующими произошел очередной конфликт, и церковь опять опечатали.

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