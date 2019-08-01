Покажут портрет Тараса Шевченко, нарисованный Пантелеймоном Кулишом

Кулиш сегодня был бы популярным блогером, острым на слово критиком, гением пиар-менеджмента и востребованным автором рецензий. Он является одним из самых ярких личностей XIX века. Тот, кого называют лидером мнений, - говорит Инна Мочарник, 33 года, куратор выставки, посвященной писателю Пантелеймону Кулишу. 2 августа откроется в столичном Музее книги и книгопечатания. Проект состоится по случаю 200-летия со дня рождения художника - отмечают 7 августа.

- Нам нужна актуализация украинских историй успеха, - продолжает Мочарник. - Пантелеймон Кулиш лучше всего представляется для этого. Писатель, издатель, редактор, литературный критик, создатель первого правописания украинского языка, драматург, фольклорист, художник.

Основная часть экспозиции - прижизненные издания произведений писателя и книги, вышедшие в его типографии в Петербурге. Представлены два портрета Кулиша - кисти Тараса Шевченко и неизвестного автора, портрет Шевченко, который Кулиш написал карандашом. Долгое время авторство приписывали самому Кобзарю.

Также выставляем издание женского альманаха "Наша судьба", изданного писательницей Натальей Кобринской. В воспоминаниях упоминает, что Кулиш, в отличие от галицких мужчин, поддержал проект не только своими произведениями, но и жены Анны Барвинок. Также дал 120 рублей на публикацию. Практически весь тираж был издан его счет.

Один из самых интересных элементов выставки - фотографии театральной постановки шекспировской трагедии "Макбет". По переводу Кулиша 1924 года ее осуществил режиссер Лесь Курбас. При жизни пьесы Кулиша не ставили - ни оригинальные, ни переводы.

Выставка "Кулиш. Пантелеймон Кулиш" продлится до 2 сентября.