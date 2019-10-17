Подростки убили бездомного

В райцентре Беляевка Одесской области двое 12-летних ребят убили 56-летнего бездомного. Его тело полиция нашла в местном сквере. Умер от перелома черепа, установили врачи.

Подростков разыскали благодаря камерам наблюдения и свидетелям.

- Мы были шокированы, когда узнали - мужчину убили ради развлечения, - рассказывает руководитель патрульной полиции Одесской области Олег Бех, 43 года. - Вечером подростки гуляли и увидели, как человек роется в мусорном баке. Начали преследовать, забросали его камнями и палками.

Дети из неблагополучных семей, говорят правоохранители. У них дома изъяли одежду со следами крови.

- Родителей ребят часто привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, - говорит Олег Бех. - Во время допроса подозреваемые рассказали, что били мужчину шифером, камнем по голове. Когда он упал, ушли.

Подростков не будут судить, поскольку не имеют 14 лет. С этого возраста наступает уголовная ответственность за умышленное убийство. К ним применят принудительные меры воспитательного характера, говорят в полиции.