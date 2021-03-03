Почти 45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию

Почти 7 тыс. украинцев вакцинировали от коронавируса индийским препаратом "Ковишилд" с 24 февраля по 3 марта. Мобильные бригады вакцинируют военных и медиков, которые работают с больными ковид. Повторный укол сделают через несколько недель.

Первым в Украине вакцинировали реаниматолога из Черкасской областной больницы Евгения Горенко.

- Провели инструктаж, измерили температуру. Волновался, потому что стал участником исторического момента, - говорит врач. - После укола некоторое время был под наблюдением. Чувствовал себя хорошо. А всем, кто не хочет вакцинироваться, я показывал бы ужасы из больницы.

- Болело место укола. Немного поднялась температура. Знала, что это нормальная реакция, - рассказывает 37-летняя Ирина Назарок из Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи. - Некоторые знакомые осуждали. Мол, вакцина некачественная. Но получить иммунитет важно, потому что вечно сидеть на карантине - не выход.

В прямом эфире телеканалов вакцинировались министр здравоохранения 45-летний Максим Степанов и главный санитарный врач Украины 40-летний Виктор Ляшко. Президенту Владимиру Зеленскому, 43 года, вкололи вакцину 2 марта в 59-м мобильном госпитале в городе Северодонецк Луганской области.

"Сделал это на передовой с нашими солдатами. Та самая вакцина, которую доставили первой в Украину (самолет с 500 тыс. доз прилетел из Индии 23 февраля. - ГПУ) и которую получили миллионы людей в мире. Она позволит нам снова жить без ограничений" , - написал глава государства в твиттере.

"Ковишилд" - создана в индийском Институте сывороток крови по лицензии шведско-британской компании "АстраЗенека". Не отличается от оригинала. До конца второго квартала должны получить до 4 млн доз препарата. Также будем покупать вакцину у американской компании "Пфайзер", китайской "Синовак".

С марта все желающие могут стать в очередь на бесплатную вакцинацию. Зарегистрироваться можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения, в мобильном приложении "Дія" или через одноименный сайт.

2 марта в очереди стоят около 45 тыс. украинцев.

- Недоверие общества к индийской вакцине неоправданное, но предсказуемое, - говорит инфекционист 47-летний Федор Лапий. - "Ковишилд" проверена. "АстраЗенека" контролируют производство. Эффективность обоих препаратов одинаковая. Вакцина лучше чем "Синовак" и "Пфайзер", потому что дешевле. Стоит примерно три-четыре доллара за дозу. "Ковишилд" разрешена в Канаде. Вскоре ее зарегистрируют и в Европе.

Интервал между уколами должен составлять от четырех до 12 недель, по инструкции. Всемирная организации здравоохранения для лучшего эффекта советует повторно вводить через восемь недель. Точный промежуток времени между дозами в Украине определят на заседании национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики 9 марта.

Вакцинация будет проходить в пять этапов. На первом уколы делают почти 200 мобильных бригад из двух медсестер, врача и регистратора. Вводят до 100 доз в день. Для последующих этапов при больницах откроют пункты вакцинации.

Прежде всего препарат введут медикам, которые лечат больных ковид, персоналу и жителям заведений для пожилых людей, военным на фронте. Затем - людям за 80 лет, социальным работникам и остальным медикам. На третьем и четвертом этапах вакцинируют 60-79-летних, заключенных, педагогов и работников из структур, занимающихся госбезопасностью. Позже уколы получит остальное взрослое население. Вакцинация добровольная.

Данные о вакцинации вносят в электронную систему здравоохранения. Семейный врач будет выдавать справку о прививках. В дальнейшем возможна выдача паспортов вакцинации, которые потребуются для пересечения границы с другими государствами.