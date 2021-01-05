Планируйте шесть направлений жизни

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1053
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2025
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 927
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3609
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2475
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4779
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 306
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 8100
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5652
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 891
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 06:31

Планируйте шесть направлений жизни

  Комментировать

- Многие делают ошибку, когда планирует следующий год без анализа предыдущего, - говорит бизнес-тренер 42-летняя Оксана Долгова. Рассказывает, как распланировать год, чтобы большая часть пунктов была реализована.

Как анализировать закончившийся год?

- Вспомните, что было хорошего за эти 12 месяцев - собственные победы, положительные события. Например, прочитали книгу, которую давно планировали прочитать, купили собаку, авто и т.п. Удобнее идти от последнего месяца - декабря, ноября, октября и так далее.

Затем вспомните, что не удалось. Это техника обработки ошибок. Спросите себя "что я хотел?", потом - "что я получил?", дальше - "как я это получил?" и "что буду делать по-другому, чтобы это не повторилось?".

Это позволит не повторять ошибки, повысит самооценку и мотивацию.

С чего начать?

- С мечтаний. Должен быть подход не "надо", а "хочу". Скажем, "хочу поехать в путешествие". И планируйте это, несмотря на карантин или вероятность потерять заработок.

Но эти факторы помешают реализации плана.

- Для человека естественно создавать новое. Это делает его счастливым. Кроме того, большинство желаний не воплощают одномоментно. Это комплекс действий. И большинство из них удастся реализовать при любых условиях. Я в прошлом году собиралась в Италию. Да, карантин отменил турпоездку. Но я уже подготовилась - продумала маршруты, экскурсии, места остановки. Определила, кому и какие сувениры привезу. После пандемии останется только заплатить за билеты.

По какому принципу планировать год?

- Есть шесть сфер жизни. Физическая, личностная, семейная, общественная, рабочая, принципиальная.

Физическая - это контроль состояния тела и здоровья. Личностная - свое развитие. Это может быть обучение, приобретение опыта. Семейная - планы семьи, покупки в дом. Общественная сфера касается людей вне семьи - друзей, например. А рабочая - достижений на месте работы. Планы в принципиальной сфере должны касаться ценностей человека. Допустим, хотите устраивать субботник вокруг дома каждые выходные.

По горизонтали прописывают месяца, а по вертикали - ключевые области жизни. В клетках в пересечении заполняют планы, разбивают их на задания.

Что стоит обязательно учесть?

- Обязательные вещи и необходимые для их реализации финансы. Это могут быть посещения дней рождения родственников, детьми школы и т.п. Затем задачи из новых планов расставьте так, чтобы они не противоречили обязательным.

Как предусмотреть форс-мажор?

- На 4 часа в день ничего не планируйте. Это примерно 20 процентов времени. Тогда и будете решать внезапные дела. В глобальном плане просчитывайте риски.

Скажем, помешать покупке дома может ухудшение здоровья. Значит, запланируйте лечение или профилактики. Риск уменьшения доходов решают поиском подработки. Может быть, что в том районе уже покупают заветный дом. Поэтому продумайте другой подход. Всегда должен быть план Б.

Какой должна быть пропорция приятных занятий и неприятных дел?

- Неприятных дел быть не должно. Если они есть, посмотрите на них под другим углом. Ко мне на тренинг пришла парикмахерша, которая хотела открыть салон красоты. Ей не нравился один вид своей работы - делать завивки с полусотней бигуди. Но не могла отказаться, потому что за них больше платили. И когда осознала, что каждое бигуди приносит почти 20 долларов и приближает ее к мечте, неприятные ощущения исчезли.

Как распознать желание, которое принесет ощущение счастья?

- Действительно, немало желаний навязаны или заимствованы. Такие не делают счастливыми. Например, коллега записалась в спортзал и похудела. Ее сотрудница тоже так захотела. Купила абонемент, но почти не ходит - оно ей не идет.

Распознать свое желание можно на этапе планирования. Если есть вдохновение планировать и реализовывать - это ваше. Когда чувствуете лень - чужое.

Начинайте день с небольших дел

- При планировании года для себя надо правильно выбрать эффективную модель, - говорит столичный психолог 42-летняя Елена Комар. - Кому-то подойдет на каждый день. Другим - план на неделю и выполнение в зависимости от настроения. А кому-то лучше начинать день с небольших дел, которые дадут эффект сразу.

- Над годовым планом работаю больше недели. Он должен выглядеть как часть моей жизни, а не дополнительная работа, - говорит бизнесмен Валерий Куруч, 45 лет. - Среди главных ошибок - не учел изменения, которые наступают с исполнением желаний. Также нужно время на семью. Еще есть страх планировать масштабные вещи. Наибольших результатов достиг, когда начал просыпаться в пять утра. Это дает ощущение, что ты на шаг впереди других.

- Несколько лет подряд вела дневники, разбивала жизнь на сферы и пыталась в каждой достигать результата. Но как только начинался большой проект, забрасывала все. Погружалась в работу - с семи утра до полуночи, - рассказывает пиарщица 37-летняя Анна Дышлева. - А когда возвращалась к планам, чувствовала себя роботом или героем компьютерной игры, который собирает очки.

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Планируйте шесть направлений жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 15958
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 14913
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 10638
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 6426
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 5958
Украина
8 января начнет действовать жесткий карантин
8 января начнет действовать жесткий карантин Просмотров: 10809
Факельным шествием отметили день рождения Бандеры
Факельным шествием отметили день рождения Бандеры Просмотров: 108
"Из столовой вынесли огромную кастрюлю. Там были сухие брикеты компота. И мыши"
"Из столовой вынесли огромную кастрюлю. Там были сухие брикеты компота. И мыши" Просмотров: 936
Пассажирский поезд загорелся на ходу
Пассажирский поезд загорелся на ходу Просмотров: 279
Увеличат пенсионный возраст для женщин
Увеличат пенсионный возраст для женщин Просмотров: 3132
Больше всего комментируют
4
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
2
Чиновники, отвечающие за безопасность Капитолия, подали в отставку
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
Голосов: 719
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть