Планируйте шесть направлений жизни

- Многие делают ошибку, когда планирует следующий год без анализа предыдущего, - говорит бизнес-тренер 42-летняя Оксана Долгова. Рассказывает, как распланировать год, чтобы большая часть пунктов была реализована.

Как анализировать закончившийся год?

- Вспомните, что было хорошего за эти 12 месяцев - собственные победы, положительные события. Например, прочитали книгу, которую давно планировали прочитать, купили собаку, авто и т.п. Удобнее идти от последнего месяца - декабря, ноября, октября и так далее.

Затем вспомните, что не удалось. Это техника обработки ошибок. Спросите себя "что я хотел?", потом - "что я получил?", дальше - "как я это получил?" и "что буду делать по-другому, чтобы это не повторилось?".

Это позволит не повторять ошибки, повысит самооценку и мотивацию.

С чего начать?

- С мечтаний. Должен быть подход не "надо", а "хочу". Скажем, "хочу поехать в путешествие". И планируйте это, несмотря на карантин или вероятность потерять заработок.

Но эти факторы помешают реализации плана.

- Для человека естественно создавать новое. Это делает его счастливым. Кроме того, большинство желаний не воплощают одномоментно. Это комплекс действий. И большинство из них удастся реализовать при любых условиях. Я в прошлом году собиралась в Италию. Да, карантин отменил турпоездку. Но я уже подготовилась - продумала маршруты, экскурсии, места остановки. Определила, кому и какие сувениры привезу. После пандемии останется только заплатить за билеты.

По какому принципу планировать год?

- Есть шесть сфер жизни. Физическая, личностная, семейная, общественная, рабочая, принципиальная.

Физическая - это контроль состояния тела и здоровья. Личностная - свое развитие. Это может быть обучение, приобретение опыта. Семейная - планы семьи, покупки в дом. Общественная сфера касается людей вне семьи - друзей, например. А рабочая - достижений на месте работы. Планы в принципиальной сфере должны касаться ценностей человека. Допустим, хотите устраивать субботник вокруг дома каждые выходные.

По горизонтали прописывают месяца, а по вертикали - ключевые области жизни. В клетках в пересечении заполняют планы, разбивают их на задания.

Что стоит обязательно учесть?

- Обязательные вещи и необходимые для их реализации финансы. Это могут быть посещения дней рождения родственников, детьми школы и т.п. Затем задачи из новых планов расставьте так, чтобы они не противоречили обязательным.

Как предусмотреть форс-мажор?

- На 4 часа в день ничего не планируйте. Это примерно 20 процентов времени. Тогда и будете решать внезапные дела. В глобальном плане просчитывайте риски.

Скажем, помешать покупке дома может ухудшение здоровья. Значит, запланируйте лечение или профилактики. Риск уменьшения доходов решают поиском подработки. Может быть, что в том районе уже покупают заветный дом. Поэтому продумайте другой подход. Всегда должен быть план Б.

Какой должна быть пропорция приятных занятий и неприятных дел?

- Неприятных дел быть не должно. Если они есть, посмотрите на них под другим углом. Ко мне на тренинг пришла парикмахерша, которая хотела открыть салон красоты. Ей не нравился один вид своей работы - делать завивки с полусотней бигуди. Но не могла отказаться, потому что за них больше платили. И когда осознала, что каждое бигуди приносит почти 20 долларов и приближает ее к мечте, неприятные ощущения исчезли.

Как распознать желание, которое принесет ощущение счастья?

- Действительно, немало желаний навязаны или заимствованы. Такие не делают счастливыми. Например, коллега записалась в спортзал и похудела. Ее сотрудница тоже так захотела. Купила абонемент, но почти не ходит - оно ей не идет.

Распознать свое желание можно на этапе планирования. Если есть вдохновение планировать и реализовывать - это ваше. Когда чувствуете лень - чужое.

Начинайте день с небольших дел

- При планировании года для себя надо правильно выбрать эффективную модель, - говорит столичный психолог 42-летняя Елена Комар. - Кому-то подойдет на каждый день. Другим - план на неделю и выполнение в зависимости от настроения. А кому-то лучше начинать день с небольших дел, которые дадут эффект сразу.

- Над годовым планом работаю больше недели. Он должен выглядеть как часть моей жизни, а не дополнительная работа, - говорит бизнесмен Валерий Куруч, 45 лет. - Среди главных ошибок - не учел изменения, которые наступают с исполнением желаний. Также нужно время на семью. Еще есть страх планировать масштабные вещи. Наибольших результатов достиг, когда начал просыпаться в пять утра. Это дает ощущение, что ты на шаг впереди других.

- Несколько лет подряд вела дневники, разбивала жизнь на сферы и пыталась в каждой достигать результата. Но как только начинался большой проект, забрасывала все. Погружалась в работу - с семи утра до полуночи, - рассказывает пиарщица 37-летняя Анна Дышлева. - А когда возвращалась к планам, чувствовала себя роботом или героем компьютерной игры, который собирает очки.