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среда, 30 декабря 2020 07:10

Первоклассников учили петь на русском

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28-летняя Алиса Ковалева из Глухова на Сумщине написала жалобу уполномоченному по защите украинского языка Тарасу Кремню. Просит отреагировать на ситуацию, сложившуюся в городской школе №3. Около двух недель тому назад там отменили праздник ко Дню Николая, потому что семья Ковалевых требовала убрать русскоязычную песню из сценария мероприятия. Ее должны были петь дети.

- Мы - украинская семья и общаемся на родном языке. Сын Нестор ходит в первый класс. Рассказал, что для праздника их учили русской песне "Лепим-лепим ком большой", — рассказывает Алиса. - Обратилась к директору:"Не хочу, чтобы мой ребенок исполнял песни на русском". Ничего не сказал. Тогда через депутата нашей громады связалась с отделом образования. Оттуда звонила руководителю школы и просила изъять песню. Я не против русскоязычного населения. Я против принуждения ребенка петь на языке, на котором он не хочет. Сыну не дали выбора: пой или сиди отдельно.

Женщину удалили из родительского чата в вайбере.

- Учительница написала, что утренник отменили, потому что один из родителей против. Когда лично подошла к ней - начала меня винить. Это попытка педагога отомстить мне и сыну за позицию. Хотят натравить весь класс. Словно я ведьма, лишившая детей праздника. После удаления из чата не имею информации об учебном процессе. Не сообщили и о раздаче подарков детям. Все родители купили своим большие банки с конфетами, а мой остался без такого.

В школе обвинения женщины отрицают.

- Все праздники и обучение проводится на украинском, - говорят в администрации. - Накануне Дня Николая старшеклассники обычно поздравляют младших школьников. Так было и в этот раз. Что ж, нам, как педагогам, стыдно говорить о какой-то мести родителям или ученикам. Школа себя не будет так унижать.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
30
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