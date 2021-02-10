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четверг, 11 февраля 2021 05:25

Грабитель убил сестру писателя

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Грабитель убил сестру писателя
2 года назад в Черкасской убили 64-летнюю Валентину Слабошпицкую. Она - сестра писателя Михаила Слабошпицкого. Фото: Facebook / Михаил Слабошпицкий

Два года назад 11 февраля в селе Марьяновка Шполянского района Черкасской убили 64-летнюю Валентину Слабошпицкую. Она - сестра писателя Михаила Слабошпицкого. Жила одна. С мужем давно развелась, детей не имела. Держала небольшой магазин. Там ее нашли мертвой через 2 дня.

Валентина всю жизнь работала библиотекарем. Магазин открыла после выхода на пенсию. Торговала продуктами, из Хмельницкого возила одежду и обувь.

"Была хорошей женщиной, открытой, со многими дружила. Когда внезапно исчезла, люди забили тревогу ", - рассказала тогда Gazeta.ua соседка.

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Подозреваемого в убийстве задержали в течение суток. Им оказался ранее судимый житель села - тогда 19-летний Иван. Пришел в магазин, когда Валентина закрывала двери. Ударил обухом топора по голове, женщина сразу умерла. Взял колбасу, 4 апельсина, 9 больших пачек сухариков, 2 блока сигарет, деньги и сбежал. Топор выбросил по дороге. В преступлении сознался сразу.

Валентину Слабошпицкую хоронили всем селом 16 февраля.

Валентина Слабошпицкая очень гордилась своим братом, Михаилом, рассказывала тогда его жена Светлана Короненко. Всегда звонила и приезжала при малейшей возможности. В магазине, где нашли тело Валентины, все было перевернуто. Родные предполагали, грабителей было несколько и они искали деньги.

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Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

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