Первой женщине присвоили военное звание генерал-майор

Военное звание генерал-майор получила 53-летняя Людмила Шугалей 12 октября. Это первая женщина в Украине, которой дали такой военный статус.

Она — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

Родилась в Киеве. До 2014-го была заместителем начальника Военно-медицинского управления СБУ. Заслуженный врач Украины с 2008 года.

Помогала активистам во время Революции достоинства в 2013–2014 годах.

Звание генерал-майора милиции получила в 2004-м руководительница Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Татьяна Подашевская. Она стала первой в Украине женщиной — генералом милиции. Но ее спецзвание не имеет отношения к армии.