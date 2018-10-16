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среда, 17 октября 2018 00:20

Первой женщине присвоили военное звание генерал-майор

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Военное звание генерал-майор получила 53-летняя Людмила Шугалей 12 октября. Это первая женщина в Украине, которой дали такой военный статус.

Она — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины.

Родилась в Киеве. До 2014-го была заместителем начальника Военно-медицинского управления СБУ. Заслуженный врач Украины с 2008 года.

Помогала активистам во время Революции достоинства в 2013–2014 годах.

Звание генерал-майора милиции получила в 2004-м руководительница Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Татьяна Подашевская. Она стала первой в Украине женщиной — генералом милиции. Но ее спецзвание не имеет отношения к армии.

Автор: Руслан ГРИШКО
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