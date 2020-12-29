Перевозчики делили маршруты

Утром 29 мая в Броварах под Киевом произошла стрельба. В конфликте участвовали почти 100 человек. Так перевозчики делили междугородние маршруты. Пострадали трое — двоих забрали в больницу с огнестрельными ранениями.

На скамье подсудимых оказались 46 подозреваемых. Следствие завершилось в сентябре. Дело передали в суд.

18 из них - члены организованных преступных группировок. Заказчиков преступления не установили, по словам Генерального прокурора 42-летней Ирины Венедиктовой.

5 июня Министерство внутренних дел аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых оказались причастными к стрельбе в Броварах.