9 августа украинские воины сбили над собственными позициями на Донбассе российский беспилотный аппарат "Орлан-10''. Боевики проводили им разведку, чем нарушали объявленное 27 июля всеобъемлющее перемирие.

- В этот же день возле села Трудовое Волновахского района Донецкой области российские наемники обустроили новые позиции ближе к нашим, - говорит Ярослава Зорина из штаба операции Объединенных сил.

Перемирие на фронте держится 15-й день. Украинским военным запрещено проводить наступательные действия, разведку и разминирование серой зоны.

- Но российские наемники продолжают обстрелы. С начала перемирия осуществили 16 огневых налетов, - говорит Константин Машовец, председатель общественной организации "Информационное сопротивление". - Используют крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое оружие, в отдельных случаях ручные и станковые гранатометы, 82-миллиметровые минометы и зенитную установку ЗУ-23-2.

За такой же период до перемирия сделали 86 обстрелов.

- Особое внимание боевики акцентировали на развитии систем управления, уточнении оперативной обстановки, обнаружении изменений в боевых порядках и местонахождении резервов Объединенных сил. Штаб ООС скрывает, что над Донбассом летают российские дроны. Осуществили не менее 15 вылетов.

Украинские воины говорят, что боевики периодически стреляют в сторону украинских позиций из автоматического оружия.

- Не прицельно, правда, а поверх позиций, - говорит офицер Алексей Думанов из бригады, которая сейчас на передовой. - Нам запрещено отвечать. Можно только тогда, когда пули попадут во взводный опорный пункт. С конца июля мы ни разу не стреляли по врагам.

У нас на опорнике есть представитель Генштаба. 10-й день не знает, чем заняться, потому что все спокойно. На наших позициях есть пулеметы и гранатометы, их не забирали. Но плохо, что изъяли минометы. В случае наступления боевиков у нас могут быть проблемы.

Тяжелую технику также отвели.

- Но недалеко, - говорят военные. - В случае атак боевиков она быстро может вернуться.

7 августа на Донбасс приехал президент Владимир Зеленский. Провел на фронте 2 дня.

- Президент убедился, что разрешенные оружие и техника находятся в тех местах, где должна быть. Военные готовы в любую минуту адекватно реагировать, - говорит начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, 53 года.

Одиночные выстрелы действительно есть, но это не обстрелы. У нас на территории, где нет войны, ежедневно бывают обстрелы и взрывы. А здесь все-таки линия соприкосновения. В течение 7 августа зафиксировали всего 2 одиночных выстрела. До сих пор такого вообще не фиксировали.

Больше всего военных раздражает запрет на проведение разведки и обустройства инженерных работ. Такое ограничение действует впервые.

- Мы не знаем, какая ситуация на нашем участке фронта - копают ли укрепления на той стороне, как они изменились за неделю, - говорит боец 30-летний Александр. Фамилии не называет. - У нас нет пеших выходов в зеленку, нельзя запустить квадрокоптер.

Некоторые подразделения начали устанавливать на позициях дальновидные камеры видеонаблюдения. Они работают ночью.

Подобную систему от фонда "Вернись живым" уже имеет 24-й батальон "Айдар''.

102 иностранца, кроме россиян, воюют на Донбассе на стороне боевиков, заявили в Офисе президента. Установили, что точно участвуют 2 гражданина Болгарии, 7 армян, 1 грузин, 27 испанцев и 19 итальянцев. Эти лица являются наемниками, согласно Дополнительному протоколу I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны.