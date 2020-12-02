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четверг, 03 декабря 2020 00:06

Пенсионеров лишают выплат

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Боевики захваченных территорий Донецкой и Луганской областей не признают выданных в Украине трудовых книжек. Требуют оформлять оккупационные и доказывать право на пенсию. Иначе ее лишают.

- Право на украинскую пенсию в большинстве случаев нужно отстаивать в суде, - говорит 59-летняя Татьяна Малышко из Донецка. - Чтобы ее получать, надо иметь необходимое количество стажа. А с 2014 года многие предприятия оккупированного Донбасса не платят налоги в украинский бюджет, стаж работникам не начисляется. Они потеряли пенсию.

В 2015 году российские оккупанты приняли собственный трудовой кодекс. За основу взяли украинские законы, регламентирующие охрану труда, денежные начисления и отпуска.

- Украинские суды принимают эти документы на основании Намибийских исключений Международного суда ООН. Они требуют признавать выданные оккупантами документы, - объясняет Татьяна Малышко.

На оккупированной Луганщине пенсию выдают людям, которые имеют всего 15 лет трудового стажа.

- Если его нет, можно докупить, - объясняет 64-летний Иван Михайлович из Луганска. - Для этого надо заключить договор в управлении пенсионного фонда. Один месяц стажа стоит 270 гривен. Можно приобрести весь период сразу или ежемесячно платить частями.

На оккупированной территории Донецкой области такой услуги нет.

В 2017 году боевики на Луганщине заставили украинские предприятия перерегистрироваться по законам оккупантов. Кроме налогов в украинский бюджет, обязали платить еще дань им. Кто отказался, у того бизнес отобрали.

- Для рабочих это была возможность получать стаж в Украине и зарплату на оккупированной территории, - говорит 36-летняя Нина из города Кадиевка Луганской области. - Но не все предприниматели согласились платить налоги дважды. Поэтому их бизнес отжали боевики. Установили свои правила и руководство. А бывшие владельцы скрывались от оккупантов.

Большинство крупных предприятий на оккупированном Донбассе сейчас принадлежит украинскому олигарху-беглецу 35-летнему Сергею Курченко. Контролирует их через основанное в Южной Осетии общество "Внешторгсервис". Эта компания поставляет уголь и металлургическую продукцию в Россию.

С начала оккупации почти 1,5 тыс. работников Харцызского трубного завода продолжали трудиться по украинским законам, получали зарплату в гривне.

- Сейчас зарплаты конвертировали в рубли по невыгодному курсу. Выплаты задерживают, - говорит 39-летний Иван из Харцызска. - Но люди не увольняются, потому что устроиться негде. Когда три года тому назад завод забрали у Ахметова, нас заставили завести новые трудовые книжки. Стаж идет в пенсионный фонд боевиков. Некоторые коллеги ездили оформлять украинские пенсии. У кого не хватало стажа, отказали.

На оккупированном Донбассе постоянно задерживают зарплату. Только шахтерам боевики задолжали почти 3 млрд грн. Из-за простоя производства людей увольняют и отправляют в неоплачиваемые отпуска.

- Требуют писать заявления по собственному желанию. Если не хочешь - запугивают, - говорит 42-летний Иван Васильев из Макеевки Донецкой области. - Но по трудовому законодательству нельзя отправлять в отпуск за свой счет на несколько месяцев. Повезло тем, кто до 2014 года успел оформить в Украине шахтерскую пенсию. Кому осталось несколько лет, продолжают трудиться на шахтах оккупантов и откладывают деньги, чтобы докупить стаж в Украине.

Жители оккупированных территорий ездят работать в Россию. Для официального устройства там требуют паспорт гражданина Украины. Не признают документы, выданные оккупационными администрациями.

- Для России жители оккупированных территорий с украинскими документами - иностранные граждане. Обязаны покупать патент на трудоустройство, стоит полторы тысячи гривен в месяц, - говорит 26-летний Максим Спиридонов из Донецка. - Выдают за 10 рабочих дней, срок действия - до года. Но его нельзя сделать в Ростове-на-Дону, а работать в Москве. Патент на работу в российской столице стоит дороже.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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