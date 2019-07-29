Пчел отравили пестицидами

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 612
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2430
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 558
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 801
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5247
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5662
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1098
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
6
3
4
3
2
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5247
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2610
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 360
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 00:00

Пчел отравили пестицидами

  Комментировать

Утром 19 июля у пасечника 60-летнего Ивана Войчука из села Романов под Луцком погибли 8 семей. Он убежден - насекомые отравились пестицидами, которыми накануне обрабатывали соседнее поле.

- Мои ульи стоят в 50 метрах от поля, - говорит мужчина. - Там еще со времен союза выращивают рапс, кукурузу, подсолнечник. Владелец предприятия Виталий Заремба всегда чем-то их обрабатывал, но пчелы не гибли. Хотя люди жаловались на здоровье, на улице многие умерли от рака. А с 2017-го пчелы начали умирать. Тогда пропало 12 семей, сейчас - 8.

Иван Войчук держит пчел 15 лет, имеет 22 улья. Обратился в Госпотребслужбу, попросил взять анализы растений.

- Но Заремба блокировал выезды специалистов, они взяли анализы через три дня. За это время пестициды испарились, содержание не подтвердили.

63-летний Виталий Заремба все отрицает.

- Мы обрабатывали поля 4 июля - говорит. - Тогда цвета не было. Пчелы не могли летать. Предупреждали сельский совет и всех пасечников.

- Летом пчелы массово гибнут только от пестицидов, - убежден эколог 51-летний Владимир Олексийчук. - Осенью или зимой умирают от болезней или ненадлежащего ухода. Однако доказать истинную причину смерти трудно, потому что исследования дорогие. Тот, кто распыляет яд, нарушает санитарные нормы. Летом растения можно обрабатывать вечером или утром, пока пчелы не летают. Санитарно-защитная зона - 300 метров до населенных пунктов и пасек.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пчел отравили пестицидами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 61185
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 54891
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 54217
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 27819
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 16274
Украина
Романа Вирастюка оперировали 20 часов
Романа Вирастюка оперировали 20 часов Просмотров: 9
Украинские военные поедут в Мали
Украинские военные поедут в Мали Просмотров: 54
Наталью Михайлюк убили на заработках
Наталью Михайлюк убили на заработках Просмотров: 90
Лекции в университетах будут читать на английском
Лекции в университетах будут читать на английском
Чекисты убивали детей саблями. Жалели пули
Чекисты убивали детей саблями. Жалели пули 2 Просмотров: 4032
Больше всего комментируют
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
3
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
2
Зеленский перепутал название области
Голосов: 3465
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua