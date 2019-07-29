Пчел отравили пестицидами

Утром 19 июля у пасечника 60-летнего Ивана Войчука из села Романов под Луцком погибли 8 семей. Он убежден - насекомые отравились пестицидами, которыми накануне обрабатывали соседнее поле.

- Мои ульи стоят в 50 метрах от поля, - говорит мужчина. - Там еще со времен союза выращивают рапс, кукурузу, подсолнечник. Владелец предприятия Виталий Заремба всегда чем-то их обрабатывал, но пчелы не гибли. Хотя люди жаловались на здоровье, на улице многие умерли от рака. А с 2017-го пчелы начали умирать. Тогда пропало 12 семей, сейчас - 8.

Иван Войчук держит пчел 15 лет, имеет 22 улья. Обратился в Госпотребслужбу, попросил взять анализы растений.

- Но Заремба блокировал выезды специалистов, они взяли анализы через три дня. За это время пестициды испарились, содержание не подтвердили.

63-летний Виталий Заремба все отрицает.

- Мы обрабатывали поля 4 июля - говорит. - Тогда цвета не было. Пчелы не могли летать. Предупреждали сельский совет и всех пасечников.

- Летом пчелы массово гибнут только от пестицидов, - убежден эколог 51-летний Владимир Олексийчук. - Осенью или зимой умирают от болезней или ненадлежащего ухода. Однако доказать истинную причину смерти трудно, потому что исследования дорогие. Тот, кто распыляет яд, нарушает санитарные нормы. Летом растения можно обрабатывать вечером или утром, пока пчелы не летают. Санитарно-защитная зона - 300 метров до населенных пунктов и пасек.