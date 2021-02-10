Патрульным запретили держать радары

Патрульные не имеют права держать радары "Трукам" в руках при измерении скорости транспортных средств, по решению Восьмого апелляционного административного суда. Устройство должно быть закреплено на штативе.

Это уменьшит неточности в показаниях и устранит вероятные злоупотребления, говорят эксперты.

- Радар должен стоять только на штативе или треноге. Такие правила предусмотрел и производитель аппаратов, — говорит автомобильный юрист Владимир Караваев, 60 лет. — По закону, "Трукам" может работать только в автоматическом формате — когда электроника сама фиксирует нарушителей. Апелляционный суд еще раз это подтвердил.

В Украине действуют 115 устройств для фиксации скорости. Охватывают более 200 участков дорог в Киеве, Киевской и Львовской областях. Также стражи порядка имеют 50 стационарных камер автофиксации нарушений.

- Стационарные камеры устарели. Сейчас в телефоне каждого водителя есть приложения, предупреждающие о них, — продолжает Караваев. — В Евросоюзе на дорогах ставят мобильные варианты. Например, "Улитка " — прицеп, внутри которого вмонтирована камера автофиксации. Снаружи его накрывают броней, чтобы до устройства невозможно было добраться. Ежедневно дорожники возят "Улитку" на разные участки. Водители понимают, что нельзя предусмотреть следующее местоположение камеры. Поэтому придерживаются безопасной скорости.