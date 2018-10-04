Пассажира вытолкали из поезда

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4536
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1062
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1008
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1476
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2124
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12519
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4887
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
&quot;Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей&quot;
"Коврики в начальной школе нужны не для сбора пыли, а для развития детей"
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
29 августа требуют сделать Днем памяти защитников Украины
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Четверо братьев Мартыновых пошли добровольцами на фронт
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9594
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 252
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 06:25

Пассажира вытолкали из поезда

  Комментировать

На железнодорожной станции возле села Старый Кривин Славутского района на Хмельнитчине из поезда "Ковель-Москва" вытолкали пассажира. Проводникам не понравилось, что мужчина пытался сесть в поезд без распечатанного билета. Имел лишь его электронную копию в телефоне. Сканера билетов у железнодорожников не было.

Начальник поезда начала выталкивать мужчину во время движения. Другие пассажиры снимали инцидент на видео. Выкладывали в интернет.

— Начальница била и выпихивала пассажира. Повредила его чемодан, — говорит свидетель 24-летняя Людмила Сафронова. — Все из-за того, что на железнодорожной станции сломался компьютер и билет мужчине не распечатали. Его пассажир покупал через интернет.

Были и другие, которых начальница приказала не пускать в вагоны — тоже с электронными билетами. Поезд начал двигаться, а люди бежали за ним и махали руками, чтобы остановился, — добавляет Людмила.

Железнодорожники извинились за ситуацию.

— Проведем проверку этого инцидента, — говорит заместитель директора департамента пассажирских перевозок далекого сообщения Укрзализныци Александр Красноштан. — Однозначно скажу — эти люди у нас работать больше не будут.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пассажира вытолкали из поезда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 107754
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 83261
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 52366
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31405
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 30236
Украина
Порезали колеса 15 маршруткам
Порезали колеса 15 маршруткам 1 Просмотров: 1531
Иностранцам в армии будут предоставлять украинское гражданство
Иностранцам в армии будут предоставлять украинское гражданство Просмотров: 144
Третьеклассника избили в школе
Третьеклассника избили в школе Просмотров: 54
Геннадий Дронов дал первые показания в суде
Геннадий Дронов дал первые показания в суде Просмотров: 432
"Привез 300 килограммов масла. Мужики разгрузили и переложили в свои машины"
"Привез 300 килограммов масла. Мужики разгрузили и переложили в свои машины" Просмотров: 225
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
15
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 169
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua