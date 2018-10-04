Пассажира вытолкали из поезда

На железнодорожной станции возле села Старый Кривин Славутского района на Хмельнитчине из поезда "Ковель-Москва" вытолкали пассажира. Проводникам не понравилось, что мужчина пытался сесть в поезд без распечатанного билета. Имел лишь его электронную копию в телефоне. Сканера билетов у железнодорожников не было.

Начальник поезда начала выталкивать мужчину во время движения. Другие пассажиры снимали инцидент на видео. Выкладывали в интернет.

— Начальница била и выпихивала пассажира. Повредила его чемодан, — говорит свидетель 24-летняя Людмила Сафронова. — Все из-за того, что на железнодорожной станции сломался компьютер и билет мужчине не распечатали. Его пассажир покупал через интернет.

Были и другие, которых начальница приказала не пускать в вагоны — тоже с электронными билетами. Поезд начал двигаться, а люди бежали за ним и махали руками, чтобы остановился, — добавляет Людмила.

Железнодорожники извинились за ситуацию.

— Проведем проверку этого инцидента, — говорит заместитель директора департамента пассажирских перевозок далекого сообщения Укрзализныци Александр Красноштан. — Однозначно скажу — эти люди у нас работать больше не будут.