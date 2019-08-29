Парубий подписал Избирательный кодекс

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 27 августа подписал Избирательный кодекс. Его парламент принял 11 июля. Теперь должен подписать президент.

Кодекс начнет работать с 1 декабря 2023-го. Политические силы на выборы будут формировать общенациональный партийный список кандидатов. Он будет одинаков для всей страны. А также — отдельные списки для каждого из 27 регионов. Кроме 24 областей, Киев разделен на левобережный и правобережный регионы, на Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион, а Южный будет включать Херсонщину и Крым с Севастополем.

Партии будут выставлять на каждом округе по меньшей мере пять кандидатов. Избиратель голосует за партию и, при желании — за кандидата в списке. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. Кандидаты в депутаты областных и городских советов крупных городов будут идти по открытым спискам, подобно выборам в Верховную Раду. Мэров будут избирать в два тура.