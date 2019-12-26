Первый в Украине парк динозавров открыли в селе Поляныця Яремчанского района Ивано-Франковской области. Больше 10 крупных фигур стоят на улице. Их изготавливали полгода в Китае.

Туристы смогут увидеть животных, которые жили на Земле больше 100 млн лет назад.

- У нас есть овираптор, тиранозавр, гиганозавр, диплодок и еще девять динозавров. Из них 12 - подвижные. Все издают различные звуки, рычат, - говорит одна из организаторов парка Люция Криушина, 29 лет. - Экспонаты новые, раньше нигде не были представлены. Их изготавливали специально для нашего парка.

Парк расположен рядом с известным туристическим объектом "Перевернутый дом". Вход - 100 грн. Детям до 3 лет - бесплатно.