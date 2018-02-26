Памятник украинскому священнику появится в Польше

Памятник блаженному священномученику Емельяну Ковчу, которого еще называют "священником Майданека" установят на ул. Мучеников Майданека рядом с Музеем концлагеря Майданек в польском городе Люблин. На это единогласно дал согласие совет города во время сессионного заседания 22 февраля 2018 года.

- Решение совета города является важным символическим жестом, значение которого выходит далеко за пределы Люблина. Строительство монумента отцу Ковчу - это знак почтения памяти всех жертв нацизма и важный шаг для объединения усилий украинского и польского народов против новой угрозы для Европы и мира, которую несет современный кремлевский авторитарный шовинизм, - говорит Иван Васюник, председатель Комитета почтения памяти блаженного священномученика Емельяна Ковча. Он принял участие в заседании совета города вместе с генеральным консулом Украины в Люблине Василием Павлюком, отцом-митратом Украинской греко-католической церкви в Люблине Стефаном Батрухом. А также с авторами проекта - скульптором Александром Дьяченко и архитектором Мартой Дяченко, исполнительным секретарем комитета по вопросам строительства памятника Орестом Чебеняком.

- Решение совета города показывает, что даже в сложных ситуациях взаимных отношений можно найти понимание. А личность блаженного Емельяна Ковча для этого хорошим символом, - говорит отец-митрат Стефан Батрух.

В резолюции сессии сказано, что личность отца Ковча - "символ объединения и примирения людей".

Емельян Ковч был украинским греко-католическим священником, который погиб в 1944-м в нацистском концлагере Майданек в возрасте 60 лет.

В разрешении на строительство памятника определили не только местоположение, но и скульптурное и архитектурное решение. В частности, на постаменте будут слова отца Емельяна из его письма с Майданека в 1944 году:

"Здесь мы все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я - единственный священник среди них. Я даже не могу представить, как они будут здесь без меня. Здесь я вижу Бога, который одинаков для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви разные, но один и тот же Великий и Всемогущий Бог ведет нас. Когда я молюсь, каждый тоже молится. Они умирают по-разному, и я помогаю им пройти этот маленький мостик к вечности" .

Надпись будет на трех языках - украинском, польском и на иврите.

Средства на монумент планируют получить от пожертвований частных лиц и организаций.

Готовые поддержать строительство памятника отцу Емельяну Ковчу благотворители могут звонить по телефону 0 (98) 150 67 00 или писать на электронный адрес:

[email protected]