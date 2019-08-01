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пятница, 02 августа 2019 00:45

Памятник Ленину продают на аукционе

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Государственная исполнительная служба на аукционе продает памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину. Он с 1967 года стоял у дома культуры на площади Мира в центре города Желтые Воды Днепропетровской области.

27 февраля 2014 года монумент демонтировали и передали Производственному жилищно-ремонтно-эксплуатационному объединению Желтоводского городского совета.

— Ленин лежит у нас на складе, — говорит руководитель предприятия Андрей Поляков, 52 года. — Сами мы ничего не сделаем с ним. Предприятие имеет долги в 16 миллионов гривен. Наше имущество и счета арестовали. Было предписание продать имущество, не связанное с производством.

Памятник вылит из бронзы, весит 6 т. Его оценили в 514,5 тыс. грн. Аукцион запланирован на 8 августа. Участники торгов должны оплатить обязательный взнос 25 тыс. грн. Уже поступило 14 заявок.

"Купив памятник, покупатель сможет пополнить коллекцию артефактов соцреализма, а также помочь рабочим получить зарплату", — говорится в сообщении организатора торгов — государственного предприятия СЕТАМ.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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