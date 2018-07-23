Ожидается хороший урожай картофеля, кукурузы, свеклы

Больше двух недель почти во всех регионах Украины идут сильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.

В Чернигове в течение 20-22 июля осадки затопили свыше 20 частных домов, 34 огорода, подвалы многоэтажек. Воду откачивают спасатели. Часть улиц обложили мешками с песком, чтобы впитывал в себя влагу.

В Днипре 20 июля выпал дождь и сильный град размером со сливу. Ненастье длилось 10 минут. За это время в городе затопило несколько центральных улиц. Образовались большие заторы. Плохо ходил общественный транспорт.

- Такой большой град не помню, когда и видел, - говорит житель Днепра Игорь Кононенко, 28 лет. - Хорошо, что все быстро закончилось. Если бы шел дальше - были бы десятки побитых автомобилей и разрушенных крыш.

Сильный грозовой дождь прошел 21 июля в селе Ивановка Житомирского района. Молния попала в жилой дом. Начался пожар. Кровля дома и мансардный этаж почти полностью выгорели.

- Хозяйка дома сидела на улице и чистила грибы. Начался дождь, женщина зашла в дом. Стало греметь. Впоследствии хозяйка почувствовала дым. Вместе с соседями выносила вещи, - рассказали в службе чрезвычайных ситуаций Житомирской области.

В оккупированном Харцызске Донецкой области молния попала в группу людей, которые прятались от дождя возле здания бывшего кинотеатра "Русь". Погибли 7-летняя девочка и 32-летняя женщина.

Большие дожди негативно влияют на урожай. Больше всего пострадал горох, озимые ячмень и пшеница.

- Дозрелый горох, который скосили на валки, но не успели собрать, начинает стрелять из стручков. Потерян урожай, - рассказывает фермер-консультант 66-летняя Зинаида Трикозюк из села Комаров Винницкого района. - Это же касается озимого ячменя. В валках после дождей он начинает сыпаться и прорастать. Прогнозируем, что потеряем до 80 процентов этого урожая. Переживет ливни тот ячмень, который еще не скосили. Ветер повеет, он обсохнет. Еще пару дней сильных дождей - и почернеет зерно. Стебли уже рыжие, хотя должны быть золотистые. Комбайны стоят, потому что в поля нереально заехать. Нужно два-три дня хорошего солнца, чтобы земля высохла.

Зато осадки благоприятны для овощей. Ожидаем хорошего урожая картофеля, столовой свеклы. Также кукурузы и подсолнечника. Для них дожди - манна небесная. Пострадать могут разве помидоры. От чрезмерной влаги полопаются. Тогда цена на них вырастет.

До 26 июля погода будет оставаться неустойчивой. Местами пройдут дожди и грозы.

- Потеплеет со следующей недели. Аномальной жары не будет. Температура на Западе и Севере поднимется до 30 градусов тепла, на Юге и Востоке ожидаем +30.35, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня, 43 года. - Во всех регионах, в частности на Закарпатье, еще возможны мелкие дожди. Однако до конца месяца они должны окончательно прекратиться.

Тепло вернется еще на этой неделе, уверен народный синоптик 78-летний Леонид Горбань.

- С 24 июля дожди постепенно прекратятся. Заливать уже не будет. Последние дни июля будут жаркими. Температура воздуха достигнет 29-33 градусов тепла. Такая погода охватит всю Украину.