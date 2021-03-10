Овощи значительно подорожают

Весной вырастут цены на крупы, зерновые, мясо, яйца. Борщевой набор ежемесячно будет добавлять по 15%, прогнозирует экономист Олег Пендзин, 57 лет:

- Овощи подорожают из-за сезонного фактора. Как правило, разница между зимними и летними ценами составляет 100-150 процентов. Рост их стоимости на 15-18 процентов видим с января-февраля. Это продолжится.

Подорожание зерна и производных от него продуктов - общемировая практика. Прежде всего будут подниматься цены на хлеб социальных сортов, на полтора процента ежемесячно. Стоимость яиц будет расти, потому что 60 процентов ее - это комбикорм, в состав которого входят пшеница и кукуруза. Мясо будет дорожать перед Пасхой из-за спроса.

Подорожанию продуктов способствует увеличение минимальной зарплаты и пенсий, добавляет Олег Пендзин.

- Полученные надбавки люди несут на рынки. Продавцы это понимают и мгновенно реагируют и загибают цены.