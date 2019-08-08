Отпустили политзаключенного Александра Стешенко

В оккупированном Крыму освободили украинского политзаключенного Александра Стешенко. Оккупационный суд обвинил его в запугивании крымских татар, которые поддерживали аннексию полуострова. Мужчина отсидел год в тюрьме.

Харьковчанин Александр Стешенко позвонил своей матери 11 апреля 2018 года и сообщил, что на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

- Посадили за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни, - говорит 30-летний Игорь Котелянец из объединения родственников политзаключенных Кремля.

Суд дал ему два года тюрьмы. Отпустили в конце июля по условно-досрочному освобождению. Стешенко вывезли в Украину. Сегодня он уже дома в Харькове.

В российских тюрьмах остаются 130 украинцев, которых преследуют по политическим мотивам. Также в следственном изоляторе находятся 24 военнопленных моряка. Их захватили в прошлом году 25 ноября в Керченском проливе.