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четверг, 18 марта 2021 06:36

"Открытие покер-клуба оскорбляет память Небесной сотни"

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- Из-за карантина работаем обычно до одиннадцати вечера, - говорит бармен в клубе спортивного покера "Фулл Хаус Крещатик". Его открыли 11 марта в киевском Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства был штаб майдановцев. В ночь на 19 февраля 2014 года в помещении вспыхнул пожар. Погиб как минимум один человек.

Договор о 10-летней аренде помещения с представителями покерного клуба, заключило хозяйственное управление Федерации профсоюзов Украины.

В клуб ведут стеклянные двери. Охранники проверяют металлоискателем. Внизу в хорошо освещенном помещении ждут администраторы и гардеробщик. Последний показывает, где можно выпить кофе. Капучино стоит 55 грн. Есть кола, чай, соки и два вида разливного пива. Выпечку с лососем и курицей предлагают за 90-100 грн.

Есть гардеробная, место для курения. Игровых столов в зале больше десятка. В отличие от персонала, игроки в основном сидят без масок. На сцене оборудованы места для финальных турниров. Участники должны быть членами Всеукраинской федерации спортивного покера.

- Конечно, есть люди, которые не регистрируются, просто делают взносы, чтобы играть. Но точно не скажу, - тихо говорит человек с кофе за барной стойкой.

- Позволяется участвовать в турнирах совершеннолетним. С 16 лет можно играть в присутствии родителей, - говорит президент Федерации спортивного покера Сергей Ефименко. - Каждому члену выдаем личную карточку. Все оплачивают стартовый взнос для участия в турнире. Из него формируется призовой фонд. Например, дневной взнос у нас - 300 гривен. Игроку дается билет с личным номером и столом. Утром есть несколько бесплатных турниров.

После каждой игры федерация вычисляет рейтинг игроков. Раз в год проводят чемпионат.

- На нем в 2018 году дедушка, которого отобрали из бесплатных турниров, занял восьмое место, - говорит Ефименко. - Участников тогда было почти две тысячи.

После каждой игры по формуле вычисляется рейтинг. Ежегодно ВУФСП проводит рейтинговый турнир для топ-200.

- Федерация не владеет клубом и не финансирует его, - добавляет Ефименко. - Его основатели законно купили франшизу.

До покер-клуба в подвале Дома профсоюзов работал архив. Последние годы помещение оставалось пустым. Владельцы клуба согласились выделять средства на реставрацию здания.

- Шокирован информацией о появлении покер-клуба в Доме профсоюзов. Буду делать все, чтобы этого не допустить. Но не знаю, как действовать, поскольку речь идет о хозяйственных отношениях коммерческих структур. В них госорганы вмешиваться не могут, - заявлял месяц тому назад министр культуры и информационной политики Александр ТКАЧЕНКО, 55 лет.

- Это оскорбляет память Небесной сотни. Профсоюзы после распада СССР банально присвоили себе имущество. Через взятки и крышевание всех властей - распродавали его. Поэтому эту инфраструктуру надо вернуть в государственную собственность, а потом решать, отдавать ли в коммунальную, - говорит бывший нардеп 42-летний Игорь Луценко. - Вместо клуба там должен быть небольшой музей. Целесообразно организовать общественный центр.

Ничего плохого в открытии клуба нет, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 44 года:

- Это не казино, а клуб спортивного покера. Если владельцы готовы обновить помещение и установить мемориал, который будет напоминать о трагических событиях - пусть работают.

Автор: Лилия МИЦКО
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