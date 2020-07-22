Открыли новый комплекс

Полтавский горно-обогатительный комбинат запустил новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" обогатительных фабрик. Стоимость проекта — более 3 млрд грн с налогами. Строительство продолжалось более четырех лет.

Благодаря инвестиции государственный бюджет и бюджеты других уровней получили около 400 млн грн. Проект будет приносить в бюджеты около 300 млн грн ежегодно, говорят в группе "Феррэкспо".

"Секция №9" включает дополнительные участки дробления и обогащения, новую электрическую подстанцию, систему передачи подготовленного сырья и готовой продукции, дополнительные конвейерные линии. Главным производителем оборудования стала компания "Месте Аутотек" с мощностями в Швеции и США.

— Для реализации проекта привлекли подрядные организации из разных регионов. Это обеспечило дополнительную занятость людей в разных сферах экономики, — говорит председатель правления Полтавского ГОКА 55-летний Виктор Лотоус.

Проект позволит выпускать дополнительно около 2 млн тонн готовой продукции. Это увеличит объемы реализации предприятия на сумму около 2 млрд грн в год начиная с 1 июля.