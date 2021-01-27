От коронавируса начнут вакцинировать в феврале

25 января в Украине закончился строгий карантин, который длился с 8 числа. Открылись торговые центры, непродовольственные магазины, спортзалы, кинотеатры и театры. Кафе, рестораны могут принимать внутри. Возобновили работу учебные заведения. В большинстве регионов в школы пошли ученики 1-4-х и 11-х классов. Остальные занимаются по смешанной системе.

- Нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медиков, - рассказывает министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - Если в начале декабря пациентов с коронавирусом или с подозрением было почти 29 тысяч в сутки, то сейчас это количество упало до 18,6 тысячи. Серьезный результат.

- Рано говорить об улучшении. Прошло несколько дней после завершения локдауна, - говорит инфекционист Сергей Федоркив, 27 лет. - Сейчас делают меньше тестов на коронавирус. Потому что люди стали реже обращаться за помощью. В ближайшие месяцы заболеваемость может вырасти. Украинцы начнут больше ездить на курорты, путешествовать.

27 января в Украине инфекцию подтвердили у 3726 человек в сутки. Вылечились 14250 человек, умерло - 145. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 1200833 человек.

В середине февраля в Украине начнется вакцинация от коронавируса, заявили в Минздраве. Прежде всего прививки будут делать медикам, военным, пожилым людям, социальным работникам, учителям. Списки должны составлять управления здравоохранения на местах.

Вакцину для Украины будет закупать британская организация "Кроун Агентс", по решению Кабмина. За услуги будет брать 4-5% суммы контракта, по информации СМИ. Часть препарата можем получить бесплатно.

- Ждем решения Фонда доступа к вакцинам о выделении нам 200 тысяч доз от компании "Пфайзер" и немецкой фирмы "Битеш", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 45 лет. - Заключили договор на закупку 1,9 миллиона доз препарата китайской компании "Синовак". В первой партии будет 700 тысяч.

В аптеках вакцины могут появиться во втором полугодии, прогнозируют медики.

- Минздрав отчитывается о готовности, но это не так. Пунктов для прививки нет. Никто не понимает, где хранить вакцину "Пфайзер", которой необходимо минус 70 градусов, - говорит медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года Олег Мусий, 55 лет. - Середина февраля - нереальный срок. Под вопросом и март. Потому что препарат следует сначала зарегистрировать. Без этого его никто применять не будет. Массовая вакцинация займет от полугода до года.

- У нас прививают в первую очередь медиков, контактирующих с инфицированными. Также сотрудников реанимаций, отделений скорой помощи, социальных работников, - рассказывает об опыте вакцинации в Литве Эдвинас Ашоклис, директор Центра первичной медицинской помощи города Утена.

- Врачам советовали делать прививки в поликлиниках, амбулаториях или медпунктах. Но такие помещения не приспособлены к наплыву людей. Мы использовали спортивный зал с отдельными входами и выходами. Сначала пациенты заполняли документацию, давали письменное согласие. Затем им делали уколы. Если через 20 минут все в норме, могут идти домой и ждать следующей дозы.

Вакцина давала побочные эффекты. У двух людей поднималась температура, еще у двух был понос. У меня болела рука.

В Литве используют вакцину "Пфайзер". Вакцинировали почти 58,6 тыс. человек с декабря.