Освобожденным из плена необходимо жилье

Большинству освобожденных 29 декабря из плена российских оккупантов пленников некуда податься после выписки из больницы "Феофания". Их жилье — на оккупированных территориях, куда въезд им запрещен.

В прошлом году 29 декабря между Украиной и РФ состоялся обмен пленными. Среди них 12 военных, остальные — гражданские.

— Всем необходимо восстановить документы — паспорт, водительское удостоверение и остальные, — говорит Сергей Мокренюк из Министерства по вопросам оккупированных территорий. — Чтобы комиссия могла обработать обращение о выплате им 100 тысяч гривен материальной помощи.

У некоторых из освобожденных выбиты из-за пыток зубы. Также есть проблемы с сердцем.

— Важна психологическая реабилитация, — говорит Андрей Строкань, главный врач "Феофании". — Группы медицинских психологов общаться с пациентами и распишут полный курс терапии.