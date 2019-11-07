Ольга Харасахал изобрела метод выявления рака

18-летние Дмитрий Соломянюк и Ольга Харасахал завоевали бронзовую и золотую медали соответственно на международном конкурсе научных проектов в Бразилии. Украина впервые отправила на него своих представителей.

Ольга Харасахал родом из Мариуполя Донецкой области. Она разработала методику выявления рака кожи на ранней стадии. Болезнь можно диагностировать по анализу крови в специальном приборе, который тоже создала Ольга.

Дмитрий Соломянюк представил проект борьбы с пластиковыми отходами и свалками. Предложил помещать в капсулы бактерии, которые поглощают этот хлам.

— Капсулы можно разносить по свалкам, — говорит Дмитрий. — Бактерии приживутся и начнут поглощать пластик. Для человека они безопасны.

Также изобретатель разработал машинку, которая делает эти капсулы.

Всего в конкурсе научных проектов приняли участие представители 35 стран.