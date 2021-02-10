Олег Сенцов в третий раз стал отцом

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля 44-летний Олег Сенцов стал отцом в третий раз. Девочку назвали Эммой. Фото с ней он выложил в фейсбуке.

Олег Сенцов личную жизнь не афиширует. Кто мать девочки, не рассказывает. Говорят, ее родила журналистка 38-летняя Юлия Бабич. Она работала в американской круизной компании. Теперь занимается журналистикой и общественной деятельностью. Недавно издала поэтический сборник "Віршоплетіння".

"Я ценю каждого, кто "успел" поздравить меня с рождением ребенка до вчерашнего вечера. Всем остальным скажу здесь, чтобы не отвечать в приват: я - мать своего ребенка; я не рожала его кому-то", - написала Юлия Бабич в фейсбуке.

Ранее Сенцов с семьей жил в Севастополе. Был соучредителем компании "Край Синема". Снимал короткометражки. В 2012-ом дебютировал с первым полнометражным фильмом "Гамер" - о ребятах, которые увлекаются компьютерными играми. В 2014-ом его задержали россияне по обвинению в подготовке терактов. Приговорили к 20 годам тюрьмы. На свободу вышел в сентябре 2019-го в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. С тех пор живет в Киеве. Квартиру ему приобрел фонд бизнесмена Виктора Пинчука.

В прошлом году из аннексированного Крыму Сенцов перевез в Киев мать 68-летнюю Людмилу Михайловну и сына Владислава, 16 лет. Дочь 19-летняя Алина переехала к отцу раньше. С бывшей женой 43-летней Аллой режиссер расторг брак в 2016-ом. Она подала на развод, когда Олег был в заключении.