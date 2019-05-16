Олег Сенцов набрал 30 килограммов

- Когда Олега арестовали, на него в Крыму полился сплошной поток грязи. Газеты писали: "Сенцов-террорист травил воду, подрывал". Знакомая работала в детском саду, спрашивала - за что он хотел взорвать Крым, - рассказывает 71-летняя Людмила Сенцова, мать политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, 42 года.

Российские силовики арестовали его 10 мая 2014-го. С ним схватили активистов Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко. Их обвинили в подготовке терактов, потому что не поддержали аннексию Крыма.

- 9 мая Олег с детьми был на экскурсии в Бахчисарае, - говорит Людмила Георгиевна в интервью интернет-каналу "Общественное телевидение". - Потом Влад остался со мной, Алина уехала с отцом в Симферополь. В два часа ночи мне привезли ее - Олега арестовали. Я поехала на квартиру в Симферополь. Сын был уже в наручниках.

25 августа 2015-го суд в российском Ростове-на-Дону признал режиссера виновным. Приговорил к 20 годам колонии строгого режима. 13 ноября 2017-го отправили его за полярный круг - в исправительную колонию №8 "Белый медведь" в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

На момент ареста дочь Сенцова была в пятом классе, сын - во втором. В июле 2016-го жена Алла развелась с Олегом. Дети в будни находятся с ней. На выходные приезжают к бабушке в село Скальное Бахчисарайского района.

- Алина долго не могла смириться, что отца посадили. Обижалась, пока все не поняла. А сейчас ей и не надо ничего говорить. У нее - лучший папа.

Алине Сенцовой 16 лет, планирует получать высшее образование. Владислав - болен аутизмом, учится в седьмом классе.

Сенцов в тюрьме голодал 145 дней. Требовал освободить всех украинских политзаключенных в России.

- Я приняла то, что он так решил. Хотя не могла понять, чего рисковал жизнью, - продолжает. - Боялась. Знаю его здоровье, как его малого вытаскивали из болезней. Его даже в армию не взяли по состоянию здоровья. И тут такое голодание. Он успокаивал, что организм выдержит.

5 октября прошлого года Олег Сенцов прекратил голодовку.

Людмила Георгиевна жалеет, что 22 июня 2018 года написала письмо президенту России Владимиру Путину. Просила помиловать сына.

- Я написала, когда мне сказали, что можно такое письмо сделать, - добавляет Людмила Сенцова. - Может, милосердие какое пробьется, ведь за что столько времени Олег уже сидит? Думала, Путин православный, откликнется. А мне пришел официальный ответ: помилование возможно, если Олег обратится сам.

Олег Сенцов прошел реабилитацию. Набрал почти 30 кг - весит 90 кг, как и до голодания. Состояние здоровья удовлетворительное, говорит его адвокат Дмитрий Динзе.

- Олег в отличном состоянии благодаря особенностям организма и потому, что постоянно занимается творчеством, - говорит Динзе.

Сенцов с родными общается по телефону 20 мин. в месяц.

Кольченко бросили в карцер за брань

Политзаключенного 29-летнего Александра Кольченко 13 мая выпустили из штрафного изолятора исправительной колонии №6 в городе Копейск Челябинской области России. Находился там с 30 апреля. Бросили за употребление нецензурной лексики, говорят тюремщики.

- Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее, - рассказывает правозащитница Татьяна Щур, 45 лет.

Александра Кольченко арестовали российские оккупанты в Крыму. Обвинили в подготовке террористических актов и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.