Окунайтесь в воду по шею

Перед купанием нельзя пить алкоголь. Он расширяет сосуды, будет большая теплопотеря. Перед заходом в ледяную воду становятся на полотенце или пенопласт, делают зарядку. При погружении руки держат на груди или животе. После выхода — вытираются махровым полотенцем и надевают сухую одежду.

— Нырять лучше вообще без одежды. Мокрое белье холодит, — говорит 36-летний Марьян Дзюна из Львова. С 16 лет купается в холодное время года. — Неопытным моржевальникам быть в воде можно короткое время — сосчитать до семи-десяти и выходить. Или окунуться по шею до трех раз.

Чтобы избежать сужения сосудов головного мозга, лучше не мочить голову.

— Начать можно с обтирания с шеи до ног полотенцем или специальной варежкой, которую смачивают в холодной воде, — добавляет. — Потом — принимать контрастный душ. Дальше обливаться на улице водой комнатной температуры, впоследствии — более холодной.