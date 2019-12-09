Оккупанты незаконно качали рапу

В Херсонской области на мысе Кутара закрыли станцию, которая незаконно выкачивала украинскую рапу для Крымского содового завода.

Работала благодаря поддержке местных чиновников.

- Обнаружили шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подавали в содовый завод. Также нашли линию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма этой насосной станции, — говорит Виталий Стрижак из Национальной полиции.

При обыске на предприятии обнаружили документацию, которую создали россияне в оккупированном Крыму. Убытки, нанесенные Украине, достигают 30 млн грн.

Рапа — это насыщенная солями вода из лиманов — соленых озер. Обладает лечебными свойствами. В Украине таких лиманов три.

Станцию на мысе Кутара останавливали в 2018 году. Предприятие, несмотря на запрет, разворовывало украинские недра и перевозило рапу в Крым.