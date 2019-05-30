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пятница, 31 мая 2019 06:26

Обвал на шахте похоронил двух горняков

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В ночь на 29 мая на шахте "Лесная" в селе Силец Сокальского района на Львовщине обвалилась порода. Погибли два горняка — мастер 47-летний Михаил Павлик и его ученик Михаил Турко, 22 года.

— Старший — горняк по ремонту четвертого разряда, на должности был более 10 лет. Воспитывал троих несовершеннолетних детей. Младший — проработал восемь месяцев. Что стало причиной трагедии, определит комиссия по расследованию, — говорит председатель независимого профсоюза горняков 62-летний Михаил Волынец. — Шахтеры зашли в опасную зону, и согласно паспорту работ, не должны были там находиться, по версии администрации. Они якобы пошли за брусом. Но возникает вопрос: почему они пошли в завальную часть? Их не обеспечили материалами? Как они там оказались?

В полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности на производстве.

После трагедии шахту посетил президент 41-летний Владимир Зеленский.

— Я знаю, что семья Михаила Павлика не имеет квартиры и они арендуют жилье. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди, — говорит Зеленский. Этот вопрос направил областной власти.

Львовская областная администрация приняла решение о выделении по 100 тыс. грн каждой семье из резервного фонда.

На государственном предприятии "Львовуголь", которому принадлежит "Лесная", породу добывают на шести шахтах. Работают более 7 тыс. лиц, из них более 5 тыс. - под землей.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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