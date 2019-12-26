Оборонным предприятиям продавали контрабандные детали

25 февраля журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Обнаружили, что тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны 49-летний Олег Гладковский и его сын 25-летний Игорь причастны к хищениям в оборонном комплексе.

В 2015 году Игорь Гладковский с партнерами наладил поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из России, говорится в расследовании. Продавали в два-четыре раза дороже реальной стоимости. Руководитель Укроборонпрома Павел Букин якобы знал об этом.

Заработали минимум 250 млн грн. Президент Петр Порошенко приостановил полномочия Олега Гладковского, а затем уволил.

Дело расследует Национальное антикоррупционное бюро.

После скандала Олег Гладковский вернулся на должность руководителя автомобильной корпорации "Богдан", которую возглавлял до назначения в СНБО. 17 октября его арестовали. Якобы посодействовал, чтобы государство по завышенным ценам закупило грузовики МАЗ 3617, которые изготовило дочернее предприятие его компании. Также не указал в декларациях за 2016-2018 годы доходы жены, заявили следователи. Из СИЗО вышел под 10,6 млн грн залога.

Скандал с хищением в оборонпроме называют одной из причин поражения Петра Порошенко на президентских выборах.