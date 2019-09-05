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пятница, 06 сентября 2019 00:30

Обмен задерживают из-за боевика Владимира Цемаха

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Боевик 55-летний Владимир Цемах является свидетелем по делу о сбитом российскими наемниками малазийском боинге в июле 2014 года. Россия требует обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Боевики сбили малазийский самолет с 298 пассажирами на борту 17 июля 2014-го. Цемах в то время был начальником противовоздушной обороны подразделения террористов, лично знал всех причастных к трагедии и охранял установку "Бук", которой сбили воздушное судно. Украинские спецслужбы схватили террориста 27 июня 2019-го и тайно вывезли из города Снежное Донецкой области.

С Владимиром Цемахом связывают задержку процесса обмена пленными между Россией и Украиной.

Нидерланды просят Украину не отдавать Владимира Цемаха России. Написали открытое письмо в Генеральную прокуратуру Украины.

- Он должен свидетельствовать в международном суде, - говорит Фред Вестербеке, представитель прокуратуры Нидерландов.

5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.

Пленных между Украиной и Россией могут обменять 7 сентября. Процесс может произойти по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с копиями их уголовных дел. За преступления будут судить заочно.

Среди украинцев, которых освободят, есть Олег Сенцов. Его 10 мая 2014-го по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму. Кроме того, должны прибыть Павел Гриб, задержанный 24 августа 2017-го на территории Беларуси, Владимир Балух, задержанный ФСБ в декабре 2016-го, Николай Карпюк, задержанный 17 марта 2014-го, и 24 украинских моряка, арестованных в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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