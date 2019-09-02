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вторник, 03 сентября 2019 07:50

Обмен пленных перенесли

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Обмен пленными между Россией и Украиной отложили. Информация об освобождении украинских политзаключенных появилась в ночь на 30 августа. Родственники пленников приехали в Киев встречать их, но сведения не подтвердились.

О большом обмене между Украиной и Россией стало известно в начале августа. Президент Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры и освободить украинцев могут в конце месяца. Это подтвердили в администрации президента России.

Есть информация, что могут обменять 24 пленных моряков и восьмерых политзаключенных - Владимира Балуха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича. Все сейчас находятся в московском следственном изоляторе "Лефортово". Также в Москву перевели режиссера Олега Сенцова.

Их должны обменять на задержанных на Донбассе боевиков и пророссийских активистов, которые устраивали теракты в городах Украины в 2014 году.

Первым о якобы прибытии в Украину пленников написал российский оппозиционер Илья Пономарев. Его ночное сообщение в соцсетях подхватили пользователи и журналисты.

Утром 30 августа в аэропорту "Киев" им. Сикорского съехались журналисты и родственники пленных. Ждали борт. Но ничего не произошло - в Службе безопасности Украины и Офисе президента заявили, что переговоры продолжаются.

- Вопрос уперся в то, что президент должен помиловать тех, кто сидит в наших тюрьмах. Вот как будет сообщение на сайте президента, что их помиловали, так уже наступит время. Тогда день, два, - говорит Василий Сорока, отец пленного моряка.

Мать политзаключенного Владимира Балуха 76-летняя Наталья Балух приехала из Крыма в Херсон, когда прочитала об освобождении сына. Уже здесь узнала, что информация не подтвердилась.

Родственники пленных собираются в Киеве. Считают, что обмен таки состоится в ближайшее время. Поэтому они будут оставаться в столице.

Одна из причин задержки обмена - требования россиян освободить боевиков Владимира Цемаха и Владимира Куприяна.

58-летний Владимир Цемах по прозвищу "Борисыч" - бывший начальник службы противовоздушной обороны так называемой ДНР. Уроженец Снежного Донецкой области, принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе летом-осенью 2014 года. В июне украинские спецслужбы провели на Донбассе спецоперацию и задержали Цемаха.

Куприян возглавлял штаб так называемого министерства обороны ДНР. Обоих называют ключевыми свидетелями в международном процессе по делу о малазийском "Боинге", который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года.

"Именно желание забрать Цемахa и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу ", который начнется в Нидерландах в 2020 году, - пишет военный эксперт Юрий Бутусов, 43 года. - Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды имеет для следствия принципиальный характер. Именно поэтому он так важен для России - чтобы нанести удар по расследованию и переложить ответственность на Украину".

Санкции ЕС и США были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений, заключает Юрий Бутусов.

Автор: Руслан ГРИШКО
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